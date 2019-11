Nach Recherchen der Welt am Sonntag war der IT-Unternehmer und Multimillionär Holger Friedrich, der jüngst mit seiner Ehefrau Silke den Berliner Verlag (Berliner Zeitung) erworben hat, als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi tätig. Er arbeitete demzufolge unter dem Decknamen "Peter Bernstein". Aus den Akten ergebe sich, dass Friedrich, Jahrgang 1966, von Dezember 1987 bis Februar 1989 mit Stasi-Offizieren zu konspirativen Treffen zusammengekommen sei.



Holger Friedrich hat die Recherchen inzwischen bestätigt. In einem Beitrag in der Berliner Zeitung, der am Freitag veröffentlicht wurde, versucht er, die Vorwürfe zu entkräften. Er habe sich "einer Zwangssituation" entziehen wollen, schreibt der Verleger. Er habe sich einem Soldaten "offenbart" und mit ihm abgestimmt, welche Berichte an das Ministerium für Staatssicherheit weitergeleitet würden.



Laut Welt am Sonntag wurden "zwölf größtenteils handschriftliche Spitzelberichte" überliefert. "In den Berichten werden mehr als 20 Personen in identifizierbarer Weise genannt", berichtet die Zeitung. Laut Unterlagen hätten die Berichte zu "Maßnahmen" gegen Betroffene geführt.

Inzwischen hat auch der Spiegel Vorwürfe gegen den Unternehmer und Verleger erhoben. Demnach habe die Berliner Zeitung einen sehr positiven Bericht über ein Bio-Tech-Unternehmen veröffentlicht. Allerdings soll dabei unerwähnt geblieben sein, dass Holger Friedrich an der Firma beteiligt sei.