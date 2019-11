"Acqua alta" nennen die Italiener das, was gerade in Venedig geschieht: Ein extremes Hochwasser hat die historische Stadt überschwemmt, der Bürgermeister sprach von einer Katastrophe und macht den Klimawandel mitverantwortlich. Starker Wind und schwere Regenfälle ließen das Wasser so sehr steigen wie zuletzt vor 53 Jahren: Mehr als einen Meter hoch steht es in Straßen und Gebäuden, die Krypta des Markusdoms gleicht einem Schwimmbad. Der Schaden soll mehrere Hundert Millionen Euro betragen.