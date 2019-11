In Deutschland hat der Bundestag gerade die Grundrente beschlossen, weil viele nicht gut von ihrer Rente leben können. Wie die Altersvorsorge in der Schweiz und in Österreich funktioniert, diskutieren wir in dieser und der folgenden Sendung. Diesmal geht es um die gesetzliche Versicherung und darum, wie hoch die Renten eigentlich ausfallen, für die der Staat garantiert. Und was das Riskante am Schweizer System der beruflichen Vorsorge ist.

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo.": RAF Camora dominiert die Charts in den Alpenländern, deutschsprachiger Rap ist auch bei Spotify erfolgreicher als alle anderen Genres. Woher kommt das und was macht österreichischen und Schweizer Rap im Vergleich zum deutschen aus?