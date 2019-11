Die österreichischen Politskandale werden immer absurder – weswegen wir diese Woche unsere Rubrik Die spinnen zu einer XXL-Version ausbauen. Wir besprechen, wohin sich die FPÖ bei einem Bürgerkrieg zurückziehen wollte und was ein SPÖ-Politiker so auf dem Rücksitz seines Porsches rumliegen hat. Und was Heinz-Christian Strache bei WhatsApp schreibt.

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: Teil zwei zur Rente. Diesmal geht es um private Altersvorsorge und wie diese staatlich subventioniert wird. Und darum, was der Staat eigentlich für jene tut, die im Alter zu wenig zum Leben haben.