Der Anwalt der Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016, Andreas Schulz, hat bei der Berliner Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage gestellt. Das berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Grund dafür ist die Vernehmung von zwei Beamten im Untersuchungsausschuss des Bundestages, bei der Aussage gegen Aussage steht. Konkret geht es dabei um die Frage, warum das Bundeskriminalamt (BKA) zehn Monate vor dem Anschlag Hinweise auf Terrorpläne des späteren Attentäters Anis Amri nicht ernst genommen hat.



Da davon auszugehen ist, dass einer der beiden Beamten vor dem Ausschuss die Unwahrheit gesagt hat, besteht laut Schulz ein Anfangsverdacht der möglichen Falschaussage. Wörtlich heißt es zur Begründung: "Im Kernbereich der gestrigen Aussagen (...) sind eklatante Widersprüche feststellbar, welche Grund zu der Annahme geben, dass einer der Zeugen nicht wahrheitsgemäß ausgesagt hat." Uneidliche Falschaussagen könnten mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Ein Ermittler des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes (LKA) hatte im Ausschuss von einem Gespräch mit einem BKA-Beamten berichtet. Dieser habe am Rande einer Besprechung beim Generalbundesanwalt im Februar 2016 erklärt, sein Gruppenleiter und das Bundesinnenministerium wollten, dass ein V-Mann, der Hinweise zu Amri lieferte, "aus dem Spiel genommen" wird, er mache "zu viel Arbeit." Der LKA-Beamte beschuldigte den Kollegen vom BKA in der Ausschusssitzung deswegen, den V-Mann "mundtot" machen zu wollen.



Das Bundesinnenministerium hatte diese Darstellung bereits im November bestritten. Ein Sprecher sagte nun, die Erklärung des Ministeriums habe nach wie vor Bestand. Der BKA-Beamte selbst sagte aus, er könne nicht ausschließen, dass es ein beiläufiges Gespräch mit dem LKA-Kollegen auf der Treppe, dem Parkplatz oder der Toilette gegeben habe. Die Aussage, die ihm vorgeworfen wird, habe er aber auf keinen Fall getätigt.



Oberstaatsanwalt stützt Angaben des LKA-Beamten

Die Angaben des NRW-Ermittlers werden von einem Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof gestützt. Er sagte, der Polizist habe ihm damals von der Unterredung mit dem BKA-Beamten berichtet. Dementsprechend äußerten sich Ausschussmitglieder skeptisch in Bezug auf die Aussagen des BKA-Polizisten. So nannte die Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss Martina Renner dessen Ausführungen "unglaubwürdig". Auch der FDP-Obmann Benjamin Strasser sagte: "Die Aussage des Beamten vom LKA NRW ist gestern nicht erschüttert worden." Er sehe deshalb BKA und Bundesinnenministerium weiter in der Bringschuld.

Konstantin von Notz (Grüne) sagte dem RBB, die Strafanzeige des Hinterbliebenenanwalts sei ein absehbarer und im Sinne der Opfer des Terroranschlages konsequenter Schritt. Sehr viel mehr sei er aber an der genauen Klärung der Hintergründe und der Motivlage des BKA beim Umgang mit dem Informanten im Fall Amri interessiert.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin einen Lastwagenfahrer erschossen und war dann mit dessen Fahrzeug über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz bei der Gedächtniskirche gefahren. Dabei tötete er zwölf Menschen, 67 wurden verletzt. Nach seiner Flucht wurde er in Italien von der Polizei erschossen. Da Amri den Behörden vor der Tat bekannt war, begann im Anschluss eine Diskussion zu der Frage, ob der Anschlag nicht hätte verhindert werden können. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages wurde im März 2018 eingesetzt.