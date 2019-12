In Australien wird wegen anhaltender Buschbrände seit Wochen um das traditionelle Neujahrs-Feuerwerk im Hafen von Sydney gestritten. Über 270.000 Menschen haben in einer Online-Petition eine Absage gefordert. 2019 sei ein katastrophales Jahr für die australische Umwelt gewesen, das Geld (2018 sollen es umgerechnet 3,6 Millionen Euro gewesen sein) solle stattdessen Landwirten und Feuerwehrleuten zugute kommen, heißt es in der Petition. Nun meldet die Feuerwehr auf Twitter: Das Feuerwerk ist genehmigt und werde morgen stattfinden.

Seit Oktober brennen australische Wälder. Der südöstlich gelegene Bundesstaat New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist, ist besonders schwer betroffen. Dort ist mittlerweile eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt, fast 1.000 Häuser wurden zerstört.



20 Meter hohe Flammen

Im benachbarten Victoria haben die Behörden Einwohner und Touristen aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Wer bis zum Montagmittag nicht aus dem Urlaubsort Lakes Entrance rund 320 Kilometer östlich von Melbourne entkommen sei, dem sei der Weg durch die Flammen versperrt, warnte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Andrew Crisp.



Feuerwehrleute kämpfen laut Crisp gegen 20 Meter hohe Flammen, Rauchsäulen erreichten eine Höhe von bis zu 14 Kilometern. In der Region herrschten zuletzt Temperaturen über 40 Grad. Meteorologen zufolge sollte sich am Montagabend der Wind drehen und die Feuer weiter anfachen.



Bei Löscharbeiten in der Nähe des Ortes Jingellic rund 240 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Canberra wurde am Montag ein freiwilliges Mitglied der Feuerwehr getötet. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Bränden auf zehn.

Für Dienstag erwarten Meteorologen im Westen Sydneys Temperaturen von bis zu 44 Grad, in einigen Städten im Landesinneren soll es 45 Grad heiß werden. Dazu soll es Unwetter mit starken Winden und einzelnen Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern geben.

Politiker gespalten

Wegen der Hitzewelle und der anhaltenden Buschfeuer drangen Politiker und Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger darauf, das Feuerwerk in Sydney abzusagen. "Das Risiko ist zu hoch. Wir müssen die erschöpften Freiwilligen der Feuerwehr respektieren", schrieb der stellvertretende Premierminister des Bundesstaates New South Wales, John Barilaro, auf Twitter. "Wir stecken alle zusammen in der Krise".



Die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, sprach sich hingegen für das Feuerwerk aus. Am Sonntag sagte sie, das Feuerwerk sende eine starke Botschaft während der Buschfeuer-Saison. North South Wales sei schon immer ein hoffnungsvoller Staat gewesen, widerstandsfähig und optimistisch. Wenn das Feuerwerk sicher sei, solle man es wie jedes Jahr veranstalten.

Ähnlich äußerte sich der australische Premierminister Scott Morriso: "Zu Sylvester blickt die ganze Welt auf Sydney. Jedes Jahr. Sie schauen auf unsere Lebhaftigkeit, unsere Leidenschaft, unseren Erfolg, und sie alle denken sich: 'Was für ein fantastischer Ort!' Sie haben Recht". Er könne sich keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, der Welt zu zeigen, wie optimistisch und positiv das Land sei.



Die Pyrotechnik-Show zieht jedes Jahr über eine Million Besucherinnen und Besucher in den Hafen von Sydney. Der Stadt bringt das jährlich rund 130 Millionen Australische Dollar.