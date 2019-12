Als der Mainzer Arzt die Leiche eines 74-jährigen Mannes vor der Einäscherung noch einmal untersucht, fällt auf: Um den Hals des Mannes spannt sich ein Gummiband, es ist achtmal eng um den Hals geschlungen. Das Blut hat sich im Kopf gestaut, es tritt aus Mund und Ohren aus, es sind massenhaft stecknadelkopfgroße Einblutungen zu erkennen. Jedoch fiel all das dem ersten Arzt bei der Leichenschau nicht auf. Obwohl dieser als erfahren galt, bescheinigte er dem Mann einen natürlichen Tod infolge von Herzrhythmusstörungen. Wahrscheinlich auch, weil der Mann schon 74 war und zu Hause in seinem Bett gefunden wurde. Erst jetzt, bei der erneuten Leichenschau vor der Feuerbestattung, bemerkte der zweite Arzt das Drosselwerkzeug und verständigte die Polizei. Die Obduktion ergab: Der Mann hatte Suizid begangen.



Dass das überhaupt erkannt wurde, ist den Bestattungsgesetzen und -verordnungen zu verdanken, die in jedem Bundesland vorschreiben: Bevor ein Toter verbrannt und damit alle Hinweise auf die Todesursache vernichtet werden, muss es eine zweite Leichenschau geben. Mit einer Ausnahme: In Bayern fehlt diese verpflichtende zweite Leichenschau. Dort hätte der Tod des 74-Jährigen offiziell wohl eine natürliche Ursache gehabt. Hätte der Mann nicht Suizid begangen, sondern wäre umgebracht worden – es wäre nie aufgefallen.

Es sind Fälle wie diese, die Rechtsmediziner alarmieren. Dass Ärzten bei der ersten Leichenschau viele Fehler unterlaufen, ist ihnen seit Langem bekannt. "Es passieren viele Irrtümer, oft ist die wahre Todesursache eine ganz andere, als im Totenschein von den Ärzten angegeben", bestätigt der Rechtsmediziner Klaus-Peter Philipp von der Universität Greifswald. Auch wenn es wie ein Extremfall klingt: Auch offensichtliche Anzeichen eines nicht natürlichen Todes, wie Stichverletzungen, Schusswunden oder aufgeschnittene Pulsadern wurden bei der ersten Leichenschau schon öfter nicht erkannt.



Leise Zweifel lieber unterdrücken

Eigentlich sollte schon die erste Leichenschau Klarheit bringen. Sie ist in den Landesgesetzen meist so geregelt: Stirbt ein Mensch, wird ein Arzt zur Leichenschau gerufen – häufig ist das der zuständige Hausarzt, der auch die Krankengeschichte seines Patienten kennt. Er stellt den Tod fest, indem er den Körper auf sichere Todeszeichen wie Leichenstarre, Totenflecken oder Verwesung überprüft. Er muss die Todesart – natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt – und die genaue Todesursache im Totenschein vermerken. Dazu muss er den Toten vollständig entkleiden, alle Körperteile und jede Körperöffnung inspizieren, so schreibt es beispielsweise die bayerische Bestattungsverordnung vor. Findet der leichenschauende Arzt Indizien für Mord, Selbstmord oder einen Unfall, ist bei der Todesart "nicht natürlicher Tod" anzugeben. "Natürlich" ist der Tod nur bei einer Krankheit, ohne Einfluss von außen. Ist der Arzt sich nicht ganz sicher, kann er in den Totenschein Todesart "ungeklärt" eintragen.



Doch kreuzt der Arzt "unklare" oder "nicht natürliche Todesart" an, ist er verpflichtet, die Polizei zu alarmieren. Häufig verleite das den Leichenschauer dazu, lieber eine "natürliche Todesart" anzugeben und leise Zweifel zu unterdrücken, sagen Rechtsmediziner. Denn wer ruft schon gern langjährigen Bekannten oder der Familie des eigenen Patienten die Polizei ins Haus? Gerade in Seniorenheimen wäre die Polizei sonst schnell Stammgast und der Arzt ziemlich unbeliebt. Und dann wären da noch die Verwandten, die sich oft von vornherein gegen eine gründliche Leichenschau wehren. "Auch wenn die Angehörigen es vielleicht pietätlos finden, den Verstorbenen zu entkleiden, sollte der Arzt ihnen deutlich machen, dass es sein muss, da es gesetzlich so vorgeschrieben ist", erklärt der Rostocker Rechtsmediziner Fred Zack. "Die Verwandten müssen sowieso während der Leichenschau das Zimmer verlassen."



Trotzdem schauen manche Ärzte den Leichnam nur in Eile an, "Leichenscheu statt Leichenschau" witzeln Rechtsmediziner deswegen hin und wieder über ihre Kollegen. Rechtsmediziner Philipp ist es jedoch wichtig, nicht allein die Ärzte für die mangelhaften Leichenschauen verantwortlich zu machen, schuld seien viel eher die gesetzlichen Regelungen dahinter. Denn den Medizinern fehle berufsbedingt einfach die Erfahrung mit Toten und das kriminalistische Gespür. Ein Hausarzt macht nur ein paarmal im Jahr eine Leichenschau, wenn überhaupt. Und eine Leichenschau dürfen auch Gynäkologen oder Augenärzte durchführen, die sonst bekanntlich wenig mit Toten zu tun haben.