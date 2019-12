Der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, fordert ein schärferes Strafrecht für Hassmails. "Die Jüdischen Gemeinden und der Zentralrat der Juden bekommen täglich Drohmails", sagte Klein der Funke Mediengruppe. So etwas könne man bisher nicht bestrafen, weil es laut Paragraf 130 keine Volksverhetzung sei. "Dafür hätte der Absender die E-Mail noch weiter verbreiten müssen", erklärt Klein.



Aus seiner Sicht sind solche Mails aber strafwürdig. "Dieses Gesetz muss erweitert werden, auch der bilaterale Hass muss unter Strafe stehen", sagte er. "Wir sollten den Tatbestand der Volksverhetzung verschärfen."

Ein konkretes Beispiel seien die Drohungen gegen den Starpianisten Igor Levit, sagte Klein weiter. Es könne nicht hingenommen werden, dass ein jüdischer Künstler Morddrohungen bekomme. Levit erhielt laut Tagesspiegel Mitte November eine Mail, in der ihm ein Mordanschlag bei einem konkreten Konzert in einer Stadt in Süddeutschland angedroht wurde. Er habe die Polizei eingeschaltet und das Konzert unter Personenschutz und aufwändigen Sicherheitsmaßnahmen gespielt.

Klein sagte dazu: "Wir können es als Gesellschaft doch in keiner Weise hinnehmen, dass ein jüdischer Künstler Morddrohungen bekommt, öffentliche Konzerte von ihm besonders geschützt werden müssen und Polizei und Staatsanwaltschaften nach der jetzigen Rechtslage große Schwierigkeiten haben, dies schnell und konsequent zu ahnden."