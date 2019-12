Einer der Retter der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Fußballmannschaft ist an einer Blutinfektion gestorben, die er sich bei der Bergungsaktion vor anderthalb Jahren zugezogen hatte. Unteroffizier Beirut Pakbara sei am Freitag seiner Infektion erlegen, teilte die thailändische Marine auf Facebook mit. Sein Zustand habe sich trotz ständiger ärztlicher Überwachung zusehends verschlechtert.

Am 23. Juni 2018 waren zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer bei einem Ausflug in der Tham-Luang-Höhle im Norden Thailands von schnell steigenden Wassermassen eingeschlossen worden. Nach dem Training waren die 11- bis 16-jährigen Jungen mit ihrem Trainer zur Höhle im Waldpark Khun Nam Nang Non gefahren und hineingegangen – obwohl Schilder davor warnten, die Höhle während der Regenzeit zu betreten. Nach neun Tagen hatten Taucher die Vermissten entdeckt. Ein internationales Team aus Höhlenrettungsspezialisten konnte die Gruppe nach insgesamt 17 Tagen befreien.

An dem Rettungseinsatz waren Elitesoldaten der thailändischen Marine und Extremtaucher aus aller Welt beteiligt. Bereits damals kam der thailändische Marine-Taucher Saman Gunan ums Leben, während er Sauerstoffflaschen in die Höhle brachte. Zu seinen Ehren wurde in der Nähe des Höhleneingangs eine Statue errichtet.

Das Höhlensystem in der Bergkette des Doi-Nang-Non-Gebirges ist geologisch kaum erforscht. Der Hauptgang des Tham-Luang-Höhlensystems hat nach jetziger Kenntnis eine Länge von circa zehn Kilometern und eine durchschnittliche Überdeckung durch das Gebirge von mehreren hundert Metern.