Gerade für queere Menschen können die Feiertage einsam sein, wenn ihre Familie sie nicht akzeptiert. So ging es auch Siye Habteab aus Berlin. Doch dann fand er Menschen, die ihm Rückhalt geben. Dieses Jahr feiert er zum zweiten Mal Weihnachten mit seiner Wahlfamilie. Und kann endlich Vorfreude empfinden.

"Meine Eltern fragten mich, wieso wir eigentlich so wenig Kontakt haben. Wir hatten gerade in einem russischen Restaurant in Kreuzberg gegessen, beide waren zu Besuch in Berlin, da meine Mutter gerade 60 geworden war. Ich sagte, dass es Dinge gibt, die sie nicht von mir wissen. Da war ich 32. Als ich ihnen erzählte, dass ich schwul bin, fing meine Mutter an zu weinen. Mein Vater stand erst mal teilnahmslos da. Dann nahmen mich beide in den Arm und sagten mir, dass sie mich nach wie vor lieben.



Dennoch wurde der sowieso schon seltene Kontakt danach noch weniger. Zuletzt habe ich vor über einem Monat Kontakt zu meinen Eltern gehabt – per WhatsApp. Wir telefonieren kaum. Ob sie sich wirklich für mein Leben interessieren, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir alle diesen Abstand gefördert haben. Auch dieses Weihnachten werde ich nicht mit ihnen verbringen.

Aufgewachsen bin ich in Stuttgart. Meine Eltern kommen aus Eritrea, sind orthodoxe Christen. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, meine Kindheit war ziemlich harmonisch. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, erinnere ich mich gern an unsere deutsche Oma, eine Nachbarin, die uns die besten Spätzle mit Pilzrahmsoße gekocht hat.

Zwei Männer, die sich lieben?!

Das erste Mal habe ich mich mit 18 geoutet, bei meinen Freunden, Kollegen und meinen Geschwistern. Es gab da wenig Probleme, besonders bei meinen Freunden. Doch ich bin von zu Hause ausgezogen, weil ich wusste, dass meine Eltern noch nicht bereit für mein Outing sind. Ich erinnere mich an einen Moment, da haben wir zusammen Verbotene Liebe im Fernsehen geschaut, ein schwules Paar wurde gezeigt. Für meine Eltern war das absolut unverständlich. Das ergebe doch gar keinen Sinn, zwei Männer, die sich lieben?! Da wusste ich, ich brauche Abstand von meiner Familie, um mich entfalten zu können.

Ich musste meine eigene Identität finden. Als schwuler Mann, als Person of Color. Und das war für mich nicht möglich in einer Wohnung, in der ich andauernd gefragt wurde, wann ich denn mal eine Freundin mit nach Hause bringen würde. Das war zu viel Unverständnis für mein Leben, welches ich selbst erst zu begreifen begann.



Ich habe schon als Kind vor Fremden gern Vorträge gehalten und die Aufmerksamkeit genossen, die zu Hause schwand. Einmal waren wir auf einer Fähre, auf dem Weg zu Verwandten nach Schweden. Die anderen Passagiere, darunter viele Rentner, saßen um mich herum und ich habe sie unterhalten. Geschichten erzählt, wovon auch immer. Schon früh habe ich mein Talent entdeckt, Menschen in meinen Bann zu ziehen, sie zu unterhalten. Aber das war oft nur eine Maske, hinter der ich mich verstecken konnte. Eine Strategie, nicht das zeigen zu müssen, wofür ich angegriffen oder nicht akzeptiert werden könnte.



Nach meinem Umzug mit 18 Jahren in eine WG in Stuttgart habe ich angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Auch hier kamen mir meine Stärken zugute: Gäste, die explizit nach mir fragten, ganze Gruppen, die sich den Abend lang von mir unterhalten ließen, während ich sie bediente. Hier habe ich auch offene und tolerante Menschen kennengelernt, mir einen Freundeskreis aufgebaut. In einer Stadt jedoch, die ziemlich konservativ ist. Und oft habe ich mich allein gefühlt, wenn ich andere Menschen sah, die den Rückhalt ihrer Familie hatten, sich auf sie verlassen konnten. Ich musste alles mit mir selbst ausmachen, das kostete mich viel meiner Energie und Zeit. So lebte ich mein Leben bis zu meinem 30. Lebensjahr, als ich nach Berlin zog. Hier hatte ich einen Job als Frontoffice-Manager bekommen.