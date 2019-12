Das Thema des Jahres in der ZEIT ONLINE-Community? Es ist die Klimakrise. Wie muss diesem globalen Problem begegnet werden? Was sind die politischen Gegenmaßnahmen, was die individuelle Verantwortung? Fragen wie diese haben Tausende Leserinnen und Leser zum Kommentieren angeregt.



In vielen besonders häufig kommentierten Artikeln ging es um Schlagworte wie "Klimaschutz", "Klimawandel" oder "CO2". Die Warnung von mehr als 11.000 Wissenschaftlern, dass "unsägliches menschliches Leid" nur durch ein grundlegendes Umsteuern zu verhindern sei, wurde beispielsweise kontrovers diskutiert, ebenso der Essay "Die Apokalypse ist leider auserzählt".



Auf Platz eins der meist kommentierten Artikel des Jahres 2019 landete allerdings jemand anderes: Rezo. Der 27-jährige YouTuber hatte die CDU im Mai in einem 54 Minuten langen Video ausführlich kritisiert. Der Umgang der Partei mit diesem Angriff haben unsere Leser fast 3.000 mal kommentiert.

Kevin Kühnert: Traumtänzer und Visionär

Auch ein anderer junger Mann hat unser Community-Team zu Überstunden gezwungen: Kevin Kühnert. In einem Interview plädierte der Vorsitzende der Jusos dafür, Unternehmen wie BMW zu enteignen. Die Reaktion der SPD-Führung, die sich schnell von Kühnerts Ideen distanzierte, ist der zweitmeistkommentierte Artikel des Jahres. Stieß die Idee bei manchem SPD-Wähler auf Entsetzen, inspirierte sie andere zu sozialistischen Gedankenspielen, wie ein Leseraufruf zu diesem Thema zeigte.

Donald wer?

Gerade wissenschaftlich fundierte Handlungsanweisungen sorgten beim Thema Klimaschutz immer wieder für lange Kommentarthreads. Felix Ekardt, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin, schaffte es mit einem Gastbeitrag, in dem er auf Leserkommentare einging, auf Platz drei der meistkommentierten Artikel. Es sei falsch, die Schuld nur bei anderen zu suchen, schrieb Ekardt. Und bot damit eine perfekte Grundlage für eine ausführliche Diskussion.

Donald Trump, der die Notizen für seine Reden gerne in Großbuchstaben schreibt, und auch dieses Jahr für die wahrscheinlich absurdesten Tweets sorgte, wird von der ZEIT ONLINE-Community kaum beachtet. Unter den 250 meistkommentierten Artikeln taucht Trump genau zweimal auf. Mehr Aufmerksamkeit würde ihm wohl nur eine geglückte Amtsenthebung einbringen. Könnte er zumindest mal probieren.



Brexit bietet endlosen Diskussionsstoff

Anders sieht es – wohl auch wegen der immer neuen Wendungen – beim Brexit aus. Besonders spannend fand die Community, was das ewige Hin und Her um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für die britische Demokratie bedeutet. Auch die Frage, was denn eigentlich passiert, wenn ein ungeordneter Brexit kommen sollte, sorgte für lange Diskussionen.



Und viele Diskussionen – die erhoffen wir uns im kommenden Jahr erneut! Wir wünschen uns, Sie, liebe Kommentierende, auch in Zukunft in den Kommentarspalten anzutreffen und freuen uns auf Ihre Perspektive auf das Jahr 2020 und alles, was es mit sich bringt.