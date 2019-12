Heute wird in der Schweiz eine neue Regierung gewählt – die aber die alte ist und eh nicht allzu viel zu sagen hat. Wir fragen uns: Wer macht denn dann in der Schweiz die Gesetze, wenn nicht die Regierung? Die Antwort enthält schöne Worte wie das "Vernehmlassungsverfahren" und das "Differenzbereinigungsverfahren", ist aber trotzdem spannend.

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: Der Boom der Weihnachtsmärkte in unseren Ländern und was wir eigentlich so an Heiligabend essen. Und Geschichten über Osttiroler Rauchnächte.