Zu Heiligabend gehen viele noch in die Kirche, aber sonst nimmt ihre Bedeutung ab. In Österreich hat vor allem der Umgang mit den Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche geschadet, in der Schweiz ärgern sich viele über die Kirchensteuer. Wir besprechen bei "Servus. Grüezi. Hallo.", welche Macht die Kirchen in unseren Ländern noch haben und wie sie bis heute Politik beeinflussen.