Rote, blaue und silberne Kugeln hat Nafesa Amiri in den Weihnachtsbaum gehängt und schon in der Adventszeit Geschenke für die Kinder davor gelegt. Seit vier Jahren leben sie, ihr Mann Hamid und ihre drei Kinder Mohammed, Ayda und Yasin in Forst, einer kleinen Stadt im Osten Brandenburgs. Die Familie ist aus Afghanistan geflohen. Für Nafesa ist die Weihnachtszeit in Deutschland die schönste Zeit im ganzen Jahr: "Es ist ein Fest des Lichts und der Schönheit. In den Städten ist so eine feierliche Stimmung. Wenn ich den Weihnachtsbaum schmücke, denke ich, dass das Grün ein Zeichen der Wiedergeburt ist."



Die 30-Jährige ist zwar Muslimin, aber sie genießt es, neben den eigenen religiösen Zeremonien und Festen auch Weihnachten zu feiern. Sie glaubt, wenn die Familie in einem fremden Land lebt, sollte sie einige Dinge auch so machen, wie es die Einheimischen tun.



Muslimische Migrantenfamilien in Deutschland werden an Weihnachten besonders herausgefordert. Sie müssen sich entscheiden, wie sie sich zu den vielen Ritualen am Jahresende verhalten und wie sie mit den christlichen Symbolen umgehen. Manche fürchten, dass ihre Kinder ihre Kultur und Religion oder sogar ihre Muttersprache vergessen – und glauben, sie müssten sie von den deutschen Bräuchen fernhalten.



Integration mit Weihnachten

Nafesa dagegen ist überzeugt davon, dass es gut ist, einfach mitzumachen, auch wenn sie gar nicht genau weiß, worum es bei dem Fest geht. Sie glaubt, vor allem für ihre Kinder werde es so leichter, sich im neuen Land zu integrieren. "Je früher sie die Sprache lernen und sich mit der Kultur vertraut machen, desto näher fühlen sie sich den Menschen hier. Dann werden sie auch Erfolg haben", sagt sie. Sie möchte auch nicht, dass sie frustriert sind, weil sie nicht haben und tun dürfen, was alle anderen Kinder hier so aufgeregt und glücklich macht. Sie sagt aber auch: "Ich sorge dafür, dass sie die afghanische Kultur und die muslimischen Feste ebenfalls kennen und feiern."



Nafesas Tochter Ayda geht in die dritte Klasse. Sie freut sich wie ihre Mutter über das Familienfest und natürlich über die Geschenke. Und sie erzählt stolz: "Wir feiern Weihnachten besser als die Deutschen. Am 24. Dezember ziehen wir die schönen afghanischen Kleider an. Wir tanzen zu lauter Musik und meine Mama kocht viel Essen an diesem Tag." Die Neunjährige träumt – wie viele Deutsche auch – von weißen Weihnachten. Am schönsten fände sie es, wenn es draußen schneit, während es drinnen die Bescherung gibt. Überhaupt der Schnee – das war etwas, das sie aus Afghanistan nicht kannte und das sie für Deutschland einnahm.



Was sie sich vom Weihnachtsmann gewünscht hat? Ayda sagt: "Das darf man doch nicht verraten, sonst bekommt man keine Geschenke." Aber sie fügt leise hinzu: "Wir kriegen sie vom Weihnachtsmann, aber eigentlich haben unsere Eltern sie gekauft. Das machen alle Eltern so, auch die Deutschen. Sie glauben, wir Kinder wissen es nicht." Aber das sei egal. Sie stellt sich einfach vor, dass es der Weihnachtsmann war.