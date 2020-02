Die Tür quietscht und das Stampfen schwerer Stiefel ist zu hören, als ein halbes Dutzend Polizisten das Teehaus im Istanbuler Stadtteil Esenler betritt. Sie kommen, um sich in einer kalten Januarnacht aufzuwärmen, doch Mukhtar Mazari wagt es kaum, sich zu den Männern umzudrehen. Der 27-Jährige tut so, als wären die Polizisten gar nicht da, trotz des Fiepens und Rauschens ihrer Funkgeräte.

Mazari ist ein afghanischer Zuwanderer in der Türkei. Er ist illegal im Lande, wie so viele Afghanen. Hunderttausende versuchen in Städten wie Istanbul, ein Leben im Verborgenen zu leben.

Kein Mensch weiß, wie viele es genau sind. Migrationsexperten sagen, es sei höchste Zeit, hinzuschauen. Während in Politik und Öffentlichkeit fast nur von Geflüchteten aus Syrien die Rede ist, sind es womöglich Afghaninnen und Afghanen wie Mazari, die für die Türkei in den kommenden Jahren zur größten Herausforderungen werden. Und nicht nur für die Türkei, sondern auch für Europa.

"Nicht vor den Polizisten, lass uns woanders reden", sagt einer von Mazaris Freunden, der für ihn übersetzt. Vorbei an den Beamten. Raus aus dem Teehaus. Mazari führt uns eine marode Straße entlang. Baufällige Häuser, überquellende Mülltonnen, Pfützen, der Geruch feuchter Kellergewölbe. Streunende Hunde kläffen uns an und je weiter wir gehen, desto größer werden die Abstände zwischen den Straßenlaternen. Wir sind auf dem Weg zu Mazaris Wohnung. Eigentlich wollte er keinen Fremden dorthin mitnehmen. Doch vor Polizisten ein Interview zu geben, das wäre noch riskanter gewesen. Anonymität ist Mazaris einziger Schutz. Deshalb hat er sich auch ein Pseudonym für diesen Text ausgedacht.

110.000 Abschiebungen allein 2019

Fallen Menschen wie er den Behörden auf, sind ihre Tage in der Türkei gezählt. Die Chancen auf Asyl sind gering. Der Regierung zufolge haben neun von zehn Afghanen keinen Anspruch darauf, sagte der Migrationsforscher Murat Erdoğan ZEIT ONLINE. Die Behörden hätten deshalb allein 2019 mehr als 110.000 Afghanen abgeschoben. In der Türkei gelten für Asylverfahren besondere Maßstäbe. Die Genfer Flüchtlingskonventionen erkennt das Land nur mit Einschränkungen an. Theresa Bergmann, Asienexpertin bei Amnesty International, sagte auf Anfrage: "Gerade Menschen, die gezwungen wurden, nach Afghanistan zurückzukehren, werden oft gezielt Opfer von Gewalt. Jede Abschiebung kann Leben kosten und verstößt gegen das Völkerrecht."



In Mazaris Wohnung gibt es kaum Möbel. Er und seine drei Mitbewohner leben auf ein paar Teppichen und Matratzen. Statt eines Fernsehers, wie er in vielen türkischen Haushalten steht, ist der Mittelpunkt des Geschehens ein kleiner Elektroheizstrahler. Mazari und seine Mitbewohner rücken mit nackten Füßen an die einzige Wärmequelle des Hauses und trinken Tee, bis sie müde werden. Mazari erzählt seine Geschichte.

Er kam 1993 in der afghanischen Provinz Balch zur Welt. Die Region ist auch in Deutschland bekannt. In der Nähe der Provinzhauptstadt Masar-i-Scharif sind rund 1.000 Soldaten der Bundeswehr stationiert – abgeschirmt von dicken Befestigungsanlagen. Die Sicherheitslage ist wegen der erstarkenden Taliban so prekär, dass sie ihr Lager kaum verlassen. Doch obwohl Abschiebungen nach Afghanistan nicht zuletzt deshalb umstritten sind, führt auch Deutschland sie durch. Seit 2016 gab es 31 Deportationsflüge für knapp 1.000 Menschen.