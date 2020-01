Bei einer Trennung ist es doch oft so: Man redet viel über die Gründe. Und wenig über das, was man trotz allem aneinander liebt. "Oh your kisses still taste sweet", hat Mick Jagger mal gesungen.



Am 31. Januar tritt Großbritannien aus der EU aus – und wir wollen von Ihnen wissen: Was werden Sie auch künftig am Vereinigten Königreich lieben? Scones zum Tee? Bacon zum Frühstück? Die Royals? Essig auf Chips? Werden Sie den Banksy-Druck hängen lassen? Den FC Liverpool anfeuern? In Schottland und im Lake District wandern gehen? Den Guardian lesen, Brexit hin oder her?

Wären Sie ohne die Beatles der Mensch, der Sie sind? Wüssten Sie ohne Jane Austen, was Liebe ist? Ohne James Bond, worin die Lizenz zum Töten besteht? Und ohne Ken Loach, wie politisch Kino sein kann? Was wäre Weihnachten ohne Love, Actually? Und Silvester ohne Dinner for One? Würde Punk existieren ohne die Sex Pistols und Vivienne Westwood? Hätte es ohne Kate Moss und Naomi Campbell jemals Topmodels gegeben?

Wir suchen tausend gute Gründe, die UK zu lieben

Nennen Sie uns Ihre! Wofür werden Sie Großbritannien auch nach dem Brexit noch lieben? Ob Pop oder Kunst, Literatur oder Reise, Küche oder Alltag – und erzählen Sie doch kurz, welche Erinnerung Sie damit verbinden.

Bitte schildern Sie uns Ihre Einfälle im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

