Prinz Harry hat sich erstmals öffentlich über seinen Rückzug und den seiner Frau Meghan Markle aus der ersten Reihe des britischen Königshauses geäußert. "Das Vereinigte Königreich ist mein Zuhause und der Platz, den ich liebe – das wird sich niemals ändern", sagte Harry in einer Rede bei einer Veranstaltung seiner Wohltätigkeitsorganisation Sentebale. Er fühle wegen des Rückzuges "große Trauer", doch habe es "keine andere Option" gegeben, der Schritt sei nicht leichtgefallen. Vielmehr gingen er und seine Frau Meghan damit ein Wagnis ein. Er hoffe aber, dass der Schritt es ihm und seiner Familie erlaube, ein "friedlicheres Leben" zu führen, sagte er. Sentebale setzt sich in Afrika für junge Menschen mit HIV-Infektionen ein.

Harry und Meghan hatten verkündet, sie wollten finanziell unabhängig werden und neben einem Wohnsitz in Großbritannien einen Teil ihres Lebens in Nordamerika verbringen. Die königliche Familie war darüber vorab nicht informiert gewesen.



Er empfinde "große Traurigkeit" darüber, "dass es so weit gekommen ist", sagte Harry. Allerdings habe er keine "andere Wahl" gehabt. Harry machte deutlich, dass ihn besonders der Verlust seiner militärischen Titel und Schirmherrschaften schmerze, die er durch seinen zweimaligen Dienst als Soldat in Afghanistan erworben hatte.

Zugleich bekundete Harry seinen "höchsten Respekt" für Königin Elizabeth II. Er sei ihr sowie der übrigen Familie "unglaublich dankbar" für die Unterstützung, die sie ihm und Meghan in den vergangenen Monaten gegeben hätten. Seiner Liebe zum Vereinigten Königreich tue die Trennung keinen Abbruch.



Die königliche Familie im Buckingham-Palast in London hatte bereits konkrete Konsequenzen verkündet. Das Ehepaar lasse sich ab dem Frühling nicht länger "Königliche Hoheit" nennen, teilte das Königshaus nach tagelangen Beratungen mit. Beide verlören den Zugang zu öffentlichen Zuwendungen. Harry sagte, er und seine Frau hätten gehofft, der Queen, dem British Commonwealth und seinen Militärorganisationen ohne öffentliche Mittel dienen zu können. "Leider war das nicht möglich". Die Steuermittel für die millionenteure Renovierung ihres Hauses wollen die beiden zurückzahlen.

Harry deutete an, dass die Trennung zum Teil der medialen Aufmerksamkeit geschuldet war. "Die Medien sind eine mächtige Kraft", sagte der 35-Jährige. Er kündigte an, er und seine Frau würden sich weiter einem Leben im Dienst an anderen Menschen widmen.