2011, kurz nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, protestierte die Occupy-Bewegung weltweit gegen die Macht der Banken. Der Anthropologe David Graeber gehörte zu den Vordenkern und war auf der Straße mit dabei. Im Interview erklärt der Kapitalismuskritiker, warum Occupy erfolgreich war – und welch revolutionäres Potenzial die Fridays-for-Future-Demos haben.

ZEIT ONLINE: Sie schließen sich seit Jahrzehnten immer wieder politischen Protestgruppen auf der ganzen Welt an. Was halten Sie von den Fridays-for-Future-Schülerdemos?

David Graeber: Was die auf die Beine stellen, finde ich beeindruckend. Ich mag sie, das sind nette Kids, ich marschiere da auch gern mit.

ZEIT ONLINE: Die Frage ist ja, ob diese Schülerproteste auch etwas bewegen können.

Graeber: Ich würde zumindest sagen, dass sie den richtigen Ansatz haben. Sie demonstrieren auf den Straßen und lehnen es ab, sich allzu sehr vom etablierten System kooptieren zu lassen …

ZEIT ONLINE: Sie spielen darauf an, dass einem prominenten Mitglied der Fridays-Bewegung gerade ein Aufsichtsratsposten bei Siemens angeboten wurde.

Graeber: Zum Beispiel. Das hat sie zu Recht abgelehnt. Was sagt die Maus, wenn sie von der Schlange aufgefressen wird? "Ich habe versucht, das System von innen zu verändern!"

ZEIT ONLINE: Aber verändern reine Straßenproteste denn etwas? Sie selbst haben 2011 die antikapitalistischen Occupy-Wall-Street-Proteste in New York mitorganisiert. Einer Ihrer damaligen Mitstreiter, der Aktivist Micah White, erklärte kürzlich: Da sei doch gar keine konkrete Politik draus erwachsen!

David Graeber 58, lehrt Anthropologie an der London School of Economics. Seine Spezialität sind außerparlamentarische politische Bewegungen, und er ist seit Jahrzehnten auch selbst politischer Aktivist – zuletzt als Mitbegründer der kapitalismuskritischen Organisation Occupy Wall Street in New York und als Mitorganisator bei Extinction Rebellion in London.

Graeber: Ich bin völlig anderer Meinung. Occupy war nie angetreten, um einzelne Gesetzesforderungen durchzubringen. Wir wollten ein neues Verständnis von Politik etablieren, andere Formen der Selbstorganisation und Demokratie.

ZEIT ONLINE: Hat das funktioniert?

Graeber: In Umfragen bezeichnet sich heute die Mehrheit der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner zwischen 15 und 30 Jahren als "antikapitalistisch". Wo kommt das denn bitte her? Aus dem Fernsehen haben die das nicht. Das ist ein beeindruckender Einstellungswandel.

ZEIT ONLINE: Glauben Sie, dass es an Occupy lag?

Graeber: Wir hatten unseren Anteil daran. Eine Gesellschaft pflegt immer gewisse Vorstellungen davon, was politisch überhaupt möglich ist. Hier im Westen bekommen wir gesagt, dass wir in demokratischen Gesellschaften leben, aber andererseits wird uns auf Tausenden Wegen klargemacht, dass viele Arten, Demokratie zu leben, gar nicht möglich sind. Die Protestbewegungen der vergangenen Jahre haben das verändert, ich habe das an mir selbst gemerkt. Als ich zum ersten Mal im Global Justice Movement an einer Koordinierungsrunde teilgenommen habe, erlebte ich: Wenn man es richtig anstellt, können Tausende Leute gemeinsam eine kollektive Entscheidung treffen, ohne dass vorn ein Anführer steht …

ZEIT ONLINE: Wie funktioniert das denn?

Graber: Die Kultur des Organisierens ist so viel besser geworden als früher! Die jungen Leute machen das ganz hervorragend. Bei Occupy wurden großartige Verfahren entwickelt, um in großen Gruppen Entscheidungen herbeizuführen.

ZEIT ONLINE: Was für Entscheidungen?

Graeber: Etwa, wie man den nächsten Protestzug organisieren will, wie man es mit dem zivilen Ungehorsam halten will und so weiter. Sogenannte Facilitators moderieren diesen ganzen Entscheidungsprozess, sie sammeln Vorschläge, organisieren Rückmeldungen und die ganze Agenda. Das Ziel ist nicht, dass man eine demokratische Abstimmung organisiert und dass danach eine Mehrheitsmeinung durchgesetzt wird. Man vermeidet im Gegenteil, dass eine große Minderheit mit einer abweichenden Meinung entsteht, die man dann zum Mitmachen zwingen müsste. Gesucht ist immer eine Lösung, die von möglichst vielen Teilnehmenden mitgetragen wird. Wenn man merkt, dass ein großer Teil der Leute gegen eine bestimmte Entscheidung sein wird, dann führt man ausdrücklich keine Kampfabstimmung herbei. Man sagt: Okay, wir haben die Frage falsch gestellt. Wir stellen sie neu, bis wir einen Weg gefunden haben, um einen breiteren Konsens herzustellen.