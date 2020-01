In Italien ist die Zahl der Holocaustleugner deutlich angestiegen. Fast jeder sechste Italiener (15,6 Prozent) hält den Holocaust für eine Erfindung, wie aus dem Jahresbericht Rapporto Italia 2020 des Meinungsforschungsinstituts Eurispes hervorgeht.



Der Anteil der Holocaustleugner erhöhte sich demnach in den vergangenen 15 Jahren um das Siebenfache: 2004 waren es noch 2,7 Prozent gewesen. Den Holocaust zu leugnen, ist in Italien seit 2015 strafbar – wie in Deutschland. Antisemitische Klischees sind in Italien stark verbreitet: Derzeit glauben 23,8 Prozent der Italienerinnen und Italiener, dass die Juden Wirtschaft und Finanzen kontrollieren. 22,2 Prozent sind überzeugt, sie steuerten die Medien. 26,4 Prozent sehen Juden als die bestimmende Kraft in der US-Politik.

Ein knappes Fünftel – 16,1 Prozent – glauben laut der Umfrage zudem, dass die Zahl der von den Nationalsozialisten ermordeten Juden übertrieben wird.



Geteilt ist das Meinungsbild hinsichtlich antisemitischer Vorfälle: 37,2 Prozent werten jüngste Taten in Italien als bloße Provokationen oder Scherze, 47,5 Prozent dagegen als ein Zeichen für einen gefährlichen Anstieg von Judenfeindlichkeit. Für 61,7 Prozent handelt es sich um Einzelfälle, ohne dass Italien ein echtes Antisemitismusproblem habe. Zugleich meinen 60,6 Prozent, solche Vorfälle seien Folge einer verbreiteten, verhetzenden und rassistischen Sprache.

In Italien herrschte bis 1945 der Faschist Benito Mussolini – der eine ähnliche Diktatur führte wie die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Jeder fünfte Italiener – 19,8 Prozent – stimmt der Aussage zu, dass viele Italienerinnen und Italiener Mussolini für einen großen Führer halten, der nur einige Fehler begangen habe. 14,3 Prozent bejahen die Aussage, Italiener seien nicht faschistisch, aber liebten starke Persönlichkeiten.

In anderen Staaten gibt es ähnlich falsche Ansichten: Einer Studie der Claims Conference zufolge glaubte 2018 fast jeder dritte Amerikaner, dass zur NS-Zeit höchstens zwei Millionen Juden ermordet wurde. In Österreich ging der Anteil der Holocaustleugner um die Jahrtausendwende von 15 auf 5 Prozent zurück.