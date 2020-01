Auf der Suche nach der Ursache für den Flugzeugabsturz mit mehr als 170 Toten bei Teheran hat die iranische Regierung jetzt eine Reihe ausländischer Ermittler eingeschaltet. Wie der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedsadeh, am Donnerstagabend im iranischen Fernsehen bekanntgab, würden sich neben Experten aus der Ukraine auch Boeing-Fachleute aus den USA, Kanada und Frankreich am Unglücksort nahe der iranischen Hauptstadt an den Untersuchungen beteiligen.



Auch Gutachter der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hätten eine förmliche Einladung erhalten, die Ermittlungen zu unterstützen, teilte ein Sprecher der amerikanischen Behörde mit. Die NTSB hat nach eigenen Angaben bereits Experten ernannt, die helfen sollen zu klären, ob die ukrainische Passagiermaschine wegen eines technischen Defekts abstürzte oder möglicherweise abgeschossen wurde.



Wenige Stunden nach dem Unglück am Mittwoch verdichteten sich die Hinweise, dass eine Luftabwehrrakete das Flugzeug getroffen und zum Absturz gebracht haben könnte. Es gebe Beweise, die auf eine iranische Rakete hindeuteten, sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Erkenntnisse kanadischer und anderer Geheimdienste stützten diese These. Möglicherweise sei der Abschuss ein Versehen gewesen, sagte Trudeau. An Bord der Maschine befanden sich 170 Menschen, darunter 63 Kanadier. Keiner von ihnen überlebte.

Ukrainisches Ermittlerteam ist schon eingetroffen

Iranischen Angaben zufolge ist das ukrainische Ermittlerteam bereits in Teheran eingetroffen, die anderen Gutachter würden in den nächsten Tagen anreisen. Ein Sprecher des Flugzeugherstellers Boeing bestätigte die Informationen nicht, sagte aber, das Unternehmen würde die Behörde unterstützen, wenn es eine Einladung gäbe. Laut dem Außenministerium in Teheran steht die Teilnahme der Boeing-Experten aber fest.



Das Flugzeug war auf dem Weg von Teheran nach Kiew kurz nach dem Start abgestürzt. Der Iran hatte Spekulationen über einen Abschuss mehrfach zurückgewiesen und einen technischen Defekt als Ursache angeführt. Es sei wissenschaftlich unmöglich, dass eine iranische Rakete die Maschine getroffen habe, sagte der Chef der iranischen Luftfahrtbehörde Ali Abedzadeh der iranischen Nachrichtenagentur Irna. Auch der Transportminister des Landes bezeichnete die Gerüchte, dass ein fataler Irrtum im iranischen Raketenabwehrsystem den Absturz verursacht habe, als falsch.

Kanadas Premierminister Trudeau bekräftigte jedoch am Donnerstag, seine Regierung habe Informationen "von mehreren Quellen, von unseren Alliierten und eigene Informationen". Die Beweise seien sehr klar. Der britische Regierungschef Boris Johnson sprach einer Mitteilung zufolge von einem "Korpus an Informationen", der auf einen Abschuss durch eine iranische Rakete hinweise. Ähnlich äußerte sich der australische Premierminister Scott Morrison am Freitag.



Auch US-Präsident Donald Trump hält eine Verantwortung des Irans für möglich. "Jemand auf der anderen Seite könnte einen Fehler gemacht haben", sagte Trump. Das Flugzeug sei in einer "ziemlich rauen Umgebung" unterwegs gewesen. Vier US-Regierungsvertreter vermuteten, dass der Passagierjet fälschlicherweise für eine Bedrohung gehalten worden sei.

Die New York Times hat nach eigenen Angaben zufolge ein Video verifiziert, dass eine iranische Rakete zeigen soll, die ein ukrainisches Flugzeug in der Nähe des Flughafens von Teheran trifft. Eine kleine Explosion habe sich ereignet, als die Rakete das Flugzeug traf, schrieb die Zeitung. Der Absturz des Flugzeugs ist auf dem von der New York Times veröffentlichen Video allerdings nicht zu sehen.