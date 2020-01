Diese Kolumne ist nicht nur für die älteren Leser bestimmt, weil auch Zwanzigjährige an Gedächtnisausfällen leiden. Sie ist aber besonders erbaulich für die Großelterngeneration. Menschen über 60 müssen nicht zum Neurologen eilen, weil sie gestern die Haustür zugeschlagen und den Schlüssel im Flur haben liegen lassen. Oder wenn sie Namen und Gesichter vergessen. Oder zum Schrank gehen, um einen Schal zu holen, aber plötzlich nicht mehr wissen, weshalb sie losmarschiert sind. Weil zum Beispiel gerade das klingelnde Telefon ablenkt.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Denn Gedächtnisstörung hat nicht unbedingt mit Alter, gar mit Alzheimer zu tun. Hier wollen wir nicht Lebenshilfe aus der Apotheker-Rundschau oder billigen Trost liefern, sondern auf die Neurologie verweisen. Genauer: auf das Buch das Neurowissenschaftlers Daniel Levitin, Successful Aging – wie man alt wird, ohne mental zu verwelken. Die Kurzfassung hat er in der New York Times veröffentlicht.

Die zentrale Aussage lautet: "Alzheimer und Demenzsymptome sind real, doch ein versagendes Kurzzeitgedächtnis ist nicht unbedingt Zeichen des biologischen Verfalls." Wäre es so, könnten sich Vergessliche nicht an die Namen ihrer Klassenkameraden in der Fünften oder an den ersten Kuss erinnern. Das Langzeitgedächtnis können alte Menschen mit fotografischer Präzision aktivieren.

Junge Studenten, berichtet der Professor, können genauso schusselig sein wie die ergrauten Altvorderen. Sie wandern in den falschen Hörsaal und wissen nicht, was der Prof vor zwei Minuten gesagt hat. Nur verarbeiten sie solche Ausfälle anders als die Alten. Sie sagen sich nicht: "Oh Gott, Demenz!", sondern: "Verdammt, ich habe einfach zu viel zu tun!" Dann geloben sie, acht statt vier Stunden zu schlafen.

Dagegen erspähen Senioren alsgleich das Menetekel an der Wand. Der Neurobiologe Levitin kontert: Ab 30 schrumpfe zwar fast unmerklich das Kurzzeitgedächtnis, aber das Desaster bleibe aus, so denn keine pathologische Gehirnveränderung vorliegt. Zitat: "Selbst die Ältesten zeigen wenig oder keinen Verfall kognitiver Fähigkeiten nach 85 oder 90, wie 2018 eine Studie berichtete."

Doch tüttelig sind so viele Grauköpfe; also muss die mentale Degeneration schuld sein ... Derlei Selbstdiagnose sei überhaupt nicht zwingend, räsoniert Levitin und greift dabei zu einer Metapher jenseits der Neurowissenschaft.