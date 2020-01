Die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz hat sich zum 75. Mal gejährt. An vielen Orten gedachten Menschen den Opfern des Nationalsozialismus, wie diese Bilder zeigen. In Auschwitz nahmen Delegationen aus rund 60 Ländern und Organisationen sowie etwa 200 Überlebende an einer Gedenkfeier teil.



Am 27. Januar 1945 hatten Einheiten der Roten Armee Auschwitz-Birkenau erreicht und rund 7.500 noch lebende Häftlinge befreit. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Jüdinnen und Juden. In ganz Europa ermordeten sie etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.