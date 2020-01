Adam und Eva haben zwei Söhne: Kain ist ein Bauer, Abel ein Hirte. Dann erschlägt Kain den Abel. Aus Hass und Eifersucht. Im Bibelpodcast erzählen die Pfarrerstöchter Sabine Rückert und ihre Schwester Johanna Haberer die unglaublichen Geschichten aus dem Buch der Bücher, mit dem sie aufgewachsen sind.

In Folge vier geht es um den ersten Mord der Menschheit. Die Pfarrerstöchter besprechen, warum Gott ihn zulässt, ja regelrecht provoziert. Und was es wohl bedeutet, dass Kain in uns allen steckt.