Der Anfang vom Ende des Regimes scheint auf einmal nahe. Seit Monaten gehen im Iran Menschen auf die Straße. Zuerst im November, um gegen die Erhöhung der Benzinpreise zu protestieren. Dann zu Beginn dieses Jahres, um Trauer und Wut über die Tötung des Generals Kassem Soleimani durch die USA zu zeigen. Und dann wenige Tage später, als bekannt wurde, dass das iranische Regime für den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs verantwortlich ist.



Die Bilder und Erzählungen, die die westliche Medienlandschaft erreichen, muten in ihrer Widersprüchlichkeit oftmals verkürzt an: Mal erscheinen die iranischen Protestanten als regimetreue Nationalisten – im nächsten Moment ist von mutigen Regimegegnern die Rede, die bei den Demonstrationen ihr Leben aufs Spiel setzen.



Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse möchten wir uns an Menschen mit iranischem Hintergrund richten, die in Deutschland leben und das Geschehen von hier aus verfolgen. Halten Sie das Bild, das die deutsche Berichterstattung zeichnet, für adäquat? Stehen Sie in Kontakt zu Ihren Freunden, Ihrer Familie? Und vor allem: Was muss nun geschehen? Was wünschen Sie sich für den Iran? Eine Reform? Oder einen Umsturz des Regimes?

Bitte schildern Sie Ihre Meinung im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

