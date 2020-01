Spuren von ihnen findet man, wenn man genau hinschaut: Eine zusammengeknüllte Fleecedecke auf einer Bank hinter der Gedächtniskirche, die früher mal weiß gewesen ist. Auf einer anderen Bank eine zweite. Sie sehen aus, als ob sich eben noch jemand unter ihnen gewärmt hat. Ein kaputter Campinghocker. Eine Ansammlung leerer Flaschen. "Hier waren Obdachlose", sagt Freya, eine Mitarbeiterin der Bahnhofsmission. Jetzt sind sie weg.

Freya trägt in dieser Nacht eine blaue Warnweste mit dem Aufdruck "Nacht der Solidarität", wie wir alle. Sie ist 46 Jahre alt und als Einzige von uns in professionellem Kontakt mit Obdachlosen. Wir, das ist ein Team aus sechs Freiwilligen: eine Studentin, ein Praktikant, ein Controller, Freya, unsere Teamleiterin Sophie und ich. Vor wenigen Stunden haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Jetzt ziehen wir zusammen durch Charlottenburg und suchen Obdachlose. Es ist 22 Uhr, und der angekündigte Regen ist zum Glück ausgeblieben.

Von 22 bis 1 Uhr in der Nacht durchkämmen 2.601 Freiwillige das gesamte Stadtgebiet. Angemeldet waren 3.700, aber viele sind nicht gekommen. Haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte sind dabei, aber auch Menschen, die noch nie mit Obdachlosen Kontakt hatten. Berlin veranstaltet mithilfe dieser Freiwilligen seine erste flächendeckende Zählung obdachloser Menschen. Sie soll ein Teil einer umfassenden Wohnungslosenstatistik werden, wie Sozialverbände sie seit Jahrzehnten fordern. Andere Städte in anderen Ländern zählen schon seit Beginn der Nullerjahre regelmäßig, vor allem in den USA. Europa zieht seit einigen Jahren nach. Und nun will auch Berlin wissen, wie viele Menschen in der Hauptstadt wohnungs- und obdachlos sind.

Gerade erst kennengelernt, schon ein Team: Die Gruppe der Freiwilligen, mit denen ZEIT-ONLINE-Redakteurin Simone Gaul unterwegs war. © Maja Hitij/​Getty Images

Uns wurde ein Gebiet in der Nähe des Bahnhofs Zoo zugewiesen, einer von 617 Zählbezirken im Stadtgebiet. Aber wie fängt man das Zählen an? Wo stecken die Obdachlosen überhaupt? Hier in dieser Gegend steht ein teures Hotel neben dem anderen. Beleuchtete Schaufenster und Werbetafeln versuchen, Blicke auf sich zu ziehen. Die Straßen sind belebt und hell, auch um 22 Uhr. Wir suchen eher das Gegenteil: Schlupfwinkel, geschützte Orte. Nischen, in denen Menschen sich verkriechen können.



Ein Mann schlurft ins Bikini Berlin. Die Geschäfte in der Shoppingmall sind schon geschlossen, aber die Restaurants haben teilweise noch auf. Der Mann wirkt ungepflegt, er hat eine große Tasche dabei, könnte betrunken sein. Ist er ein Obdachloser?

Keiner wird geweckt, keiner nach dem Namen gefragt

Alle Freiwilligen haben einen Verhaltenskodex unterschrieben. Wir wecken niemanden, wir machen keine Fotos, fragen nicht nach Namen. Die Privatsphäre der Menschen soll gewahrt werden. Was uns niemand gesagt hat: Wie erkennen wir unsere Zielgruppe überhaupt? Obdachlose liegen ja nicht immer nur am Straßenrand und warten darauf, gezählt zu werden. Wie finden wir heraus, ob jemand, den wir obdachlos wähnen, wirklich auf der Straße lebt? Wie können wir fragen, ohne die Menschen zu verletzen?



Während wir noch überlegen, wie wir vorgehen, ist der Mann verschwunden. Uns bringt das Projekt heute Nacht in eine widersprüchliche Situation: Da wir ja extra gekommen sind, um Obdachlose zu zählen, wollen wir auch welche finden. Andererseits wäre es doch besser, so wenig Menschen wie möglich zu treffen, die die Nächte auf den Straßen verbringen müssen.

"Hier, dieser Hauseingang könnte ein Schlafplatz sein", sagt Toros, der im Controlling einer Firma arbeitet. Der Eingang ist windgeschützt und still. Toros ist 33, erzählt, dass er und seine Frau lange recht engen Kontakt zu einem Obdachlosen hatten, der häufig bei ihnen vor der Haustür saß und ihm erzählt hat, wo er gern schlafe. Wir finden hier niemanden.

Auch Banken sind beliebt, da die Bereiche mit den Geldautomaten häufig rund um die Uhr geöffnet sind. Im Vorraum einer Sparkasse entdecken wir tatsächlich drei junge Männer, die auf der niedrigen Fensterbank sitzen, einer von ihnen vornübergebeugt mit aufgestütztem Kopf, als würde er schlafen. Freya will den Erstkontakt herstellen, Toros nimmt das Klemmbrett mit unseren Fragebögen, wir gehen etwas unsicher hinein.



Wer sind die Menschen auf den Straßen wirklich?

Die Senatsverwaltung erhofft sich von diesem Abend nicht nur eine Zahl, sondern auch ein Bild, wer die Menschen auf den Straßen sind. Wie alt sind sie, wie viele Frauen sind dabei, wie viele Männer, wie viele diverse Menschen? Welche Sprachen sprechen sie? Wie lange sind sie schon auf der Straße? Leben sie in Gruppen oder allein?

Die Schätzungen für Berlin gehen bisher weit auseinander, die Rede ist von 2.000 bis 20.000 Menschen. Ohne genauere Zahlen ist es aber schwer, auf die Bedarfe der Menschen einzugehen. Zahlen sollen, so die Hoffnung der Sozialverbände, ein besser abgestimmtes Hilfsangebot ermöglichen. So beobachten Sozialarbeiter seit einigen Jahren immer mehr Familien mit Kindern auf den Straßen. Zwei Notunterkünfte extra für Familien haben daraufhin eröffnet und sind komplett ausgelastet. In Paris, dem Vorbild für die Berliner Aktion, zeigte sich beispielsweise nach den beiden ersten Zählungen, dass viel mehr Frauen auf der Straße leben als angenommen. Daher hat die Stadt nun ein neues Hilfesystem etabliert, das sich allein an Frauen richtet.

Wir verlassen die Sparkasse und Freya, die Freiwillige der Bahnhofsmission, sagt, sie hätte sich mehr Fragen gewünscht als die fünf, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Was fehlt den Menschen in ihrem Leben besonders? Toiletten? Duschen? Internet? Freya sagt: "Auch die sexuelle Orientierung ist wichtig." Homosexuelle Menschen etwa hätten es oft besonders schwer. "Ich kann keinen schwulen Mann in einer Männerunterkunft unterbringen, der wird gemobbt."

In einem kleinen Park auf einer Bank etwa in der Mitte unseres Zählbereichs sitzt der vierte Obdachlose, den wir heute treffen. Wir überlegen noch, wer ihn ansprechen soll, da steht er auf, winkt ab und verschwindet. Freya kennt ihn aus der Bahnhofsmission, weiß, dass er obdachlos ist. Wir zählen ihn also, können ihn aber nicht befragen.

Das ist einer der großen Kritikpunkte an der Aktion: Die Zählung könnte die Obdachlosen verschrecken. Ihnen unwürdig begegnen. Einige fürchten auch, dass die Daten erhoben werden, um sie zu vertreiben. Am Abend hatte sich sogar eine kleine Demo vor dem roten Rathaus gebildet, die Aktivisten forderten Wohnungen statt Zahlen. Sozialverbände argumentieren: Wir brauchen beides, das eine schließt das andere ja nicht aus.