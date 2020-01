Volker Boehme-Neßler lehrt Öffentliches Recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Er war bis 2014 Professor für Europarecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. In diesem Gastbeitrag erklärt er, weshalb die Widerspruchslösung für die Organspende zwar naheliegt, aber dennoch problematisch ist.



Über 9.000 Menschen brauchen ein Spenderorgan, nur knapp 3.000 Organe sind im vergangenen Jahr gespendet worden. Hinter diesen nackten Zahlen stecken schwere menschliche Schicksale. Ohne Zweifel: Mit Organspenden werden Leben gerettet. Und es könnten viel mehr gerettet werden, wenn es mehr Organspender gäbe. Also muss alles getan werden, um immer mehr Menschen zu Organspendern zu machen. So einfach ist das. Ist das wirklich so einfach?

Die Widerspruchslösung, die Gesundheitsminister Jens Spahn vorschlägt, ist smart und effektiv. Ihr Kern: Wer nicht ausdrücklich widerspricht, ist ein Organspender. Nach seinem Tod können seine Organe kranken Menschen übertragen werden. Es bestehen wenig Zweifel, dass diese Lösung die Zahl der Organspender deutlich erhöhen wird. Dafür sprechen nicht nur die Alltagserfahrung, sondern auch zahlreiche sozialpsychologische Studien. Trotzdem ist diese Methode politisch unklug und verfassungswidrig. Die Widerspruchslösung ist viel zu moralisch, und sie ist manipulativ. Beides passt nicht zur Demokratie und zum freiheitlichen Verfassungsstaat, den das Grundgesetz will.

Moral ist auf dem Vormarsch. Jedenfalls in der öffentlichen Debatte und in der Politik. Das zeigt sich etwa in den Klimadebatten, wenn klimaschädliches Verhalten moralisch verurteilt wird: Flugscham ist der Begriff, der die Moralisierung der Debatte zeigt. Das ist nicht ungefährlich. Denn praktisch angewandte Moral neigt zur Kompromisslosigkeit. Und das zerstört den Kern der Demokratie. Wer sich auf der moralisch richtigen Seite wähnt, will in der Regel keinen Kompromiss. Der Kompromiss nimmt ja Rücksicht auf andere Meinungen und Interessen. Warum sollte jemand, der die richtige Moral hat, das tun? Die Demokratie dagegen lebt vom Kompromiss. Die Grundannahme der Demokratie ist: Alle Bürgerinnen und Bürger sind gleich. Alle unterschiedlichen Interessen und Meinungen sind grundsätzlich legitim und gleich wichtig. Moralisch gewertet wird grundsätzlich nicht, abweichende Meinungen werden respektiert. Auf dieser Basis lassen sich Entscheidungen nur durch – nicht selten sehr kreative – Kompromisse finden. Im Kompromiss äußert sich der demokratische Respekt vor dem Mitbürger, der andere Interessen hat.

Der Zweck heiligt die Mittel – das ist in der demokratischen, kompromissorientierten Politik keine Option. Moralische Politik dagegen hat mit dieser Maxime kein Problem. Wenn ein Ziel moralisch das einzig richtige ist, liegt es nahe, es mit allen Mitteln durchzusetzen. Extreme Beispiele dafür finden sich in der Debatte um den Klimawandel. Das Ziel ist: Die Welt muss vor der Klimakatastrophe gerettet werden. Dazu wäre auch eine Ökodiktatur gerechtfertigt. Das ist eine Argumentation, die sich immer wieder in der aktuellen Diskussion findet – und die ganz offensichtlich eine Gefahr für die Demokratie ist.

Auch das Thema Organspende ist moralisch aufgeladen. Das ist kein Wunder. Immerhin geht es buchstäblich um Leben und Tod und andere, ganz existenzielle Fragen. Was darf der Staat von einem Menschen verlangen? Darf er Bürger verpflichten, Organe zu spenden, die das Leben anderer Bürger retten können? Müssen Menschen ihre Ängste überwinden und Organe spenden? Oder dürfen Sie bequem und ängstlich sein und ihre Hilfe verweigern – auch um den Preis, dass sie menschliches Leben nicht retten? Hier ist die Versuchung groß, die Zahl der Organspender mit allen Mitteln zu erhöhen. Das macht der Gesetzesentwurf von Jens Spahn, der die Widerspruchslösung etablieren will. Das ist gut gemeint und völlig verständlich. Aber ist es auch politisch klug und verfassungsrechtlich zulässig?

Die doppelte Widerspruchslösung von Gesundheitsminister Spahn ist ein Paradebeispiel für staatliches Nudging. Nudging ist eine psychologisch fundierte Methode aus den USA, die Entscheidungen sanft – und oft unbemerkt – in eine bestimmte Richtung lenken will. Die Grundidee ist einfach: Wissenschaftliche Erkenntnisse der Verhaltensforschung über das Entscheidungsverhalten von Menschen werden berücksichtigt, wenn Entscheidungsprozesse rechtlich und organisatorisch designt werden. Die Entscheidungsarchitektur soll Entscheidungen in bestimmte Richtungen lenken. Ein ganz simples Beispiel dafür: die Lebensmittelampel, die gesunde Lebensmittel mit Grün und ungesunde mit Rot kennzeichnet. Das steuert Verbraucher sanft in die "richtige" – nämlich die gesunde – Richtung. In der Wirtschaft ist Nudging gang und gäbe. Zunehmend wird es auch von Regierungen und Parlamenten entdeckt. Seit einigen Jahren gibt es im Bundeskanzleramt ein Referat, das sich damit beschäftigt.