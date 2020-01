Es habe einen organisierten Angriff auf den Polizeitrupp gegeben, teilte die Leipziger Polizei nach den Silvesterausschreitungen im Stadtteil Connewitz mit. Einem Polizisten sei der Helm vom Kopf gerissen worden, ein anderer sei dermaßen schwer verletzt worden, dass er notoperiert worden sei. Eine Woche später steht fest: Das stimmt so nicht.

Nachdem zuerst eine Debatte über linke Gewaltbereitschaft entbrannte, stellen nun einige die Glaubwürdigkeit der Leipziger Polizei in Frage. Zu Recht? Oder handelt es sich nur um ärgerliche Fehler? Einige Leserinnen und Leser sehen Parallelen zu den NSU-Ermittlungen und der Polizeistrategie bei den G20-Protesten in Hamburg. Andere sprechen der Polizei ihr Vertrauen aus.



Die hier gesammelten Ergebnisse sind nicht repräsentativ, jedoch versuchen wir, das Meinungsspektrum unserer Leserschaft abzubilden.

Die Botschaft vom Mob

Die Polizei sollte sich mit öffentlichen Stellungnahmen zurückhalten, bis die Dinge weitgehend geklärt sind. In Leipzig scheint es jedoch das Bestreben innerhalb und außerhalb der Polizei zu geben, genau diese Botschaft vom eskalierenden linken Mob in die Welt zu setzen. Genügend dankbare AfD-Fans werden, die tatsächlichen Tatsachen leugnend, immer wieder auf den Erstbericht zurückkommen, um zu belegen, wie gefährlich die "Linke" im Vergleich zu den braunen "Bürgerwehren" ist. User/in Häbbäd





Es ist ein weiterer in einer sehr langen Reihe von sehr bedenklichen Auswüchsen der letzten Jahre, deren Spitze das immer noch nicht aufgearbeitete Versagen der betroffenen Behörden beim Umgang mit dem NSU war. User/in Jedermanno

Ein Fall von vielen

Den Umgang der sächsischen Polizei mit den Vorfällen in Connewitz halte ich für extrem bedenklich. Hier werden Unwahrheiten verbreitet, offenbar planvoll. Hier agieren Teile von Behörden, die das Gewaltmonopol in diesem Land innehaben, politisch. Hier soll die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf eine Weise beeinflusst werden, die offenbar einem politischen Gegner schaden soll. Hier wird ein Opfernarrativ aufgebaut, das, und da wiederhole ich mich, an den "Kantholz"-Vorfall des AfD-Politikers erinnert. Hier springen Funktionäre und Politiker der Behörde offenbar reflexartig mit schieren Verbalentgleisungen zur Seite, bevor der Fall auch nur halbwegs objektiv aufgearbeitet wurde.

Und das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Es ist ein weiterer in einer sehr langen Reihe von sehr bedenklichen Auswüchsen der letzten Jahre, deren Spitze das immer noch nicht aufgearbeitete Versagen der betroffenen Behörden beim Umgang mit dem NSU war.

Das bereitet mir Sorgen, mehr als das sogar. Ich habe leider wenig Vertrauen in den Willen der zurzeit dafür zuständigen Stellen, so genau hinzusehen, wie es angebracht wäre. User/in Jedermanno

Das ganz große Geschütz

Die Polizei neigt offensichtlich zu Projektionen. Sie hat Schwierigkeiten, die Realität, sobald sie als feindlich wahrgenommen wird, genau wahrzunehmen. Immer wieder fällt mir auf, dass im Chaos Ordnung, Orchestrierung, Formation unterstellt wird. Polizisten glauben dann, im Gegner, in linken Demonstranten, eine Form des eigenen zu sehen. Diese Neigung zu verzerrter Wahrnehmung ist für alle Demonstrant*innen gefährlich, nicht nur für diejenigen, die wirklich gewalttätig sind und die ich nicht verharmlosen will.

Es kommt auch nicht selten vor, dass Menschen Gewalt gegen die Polizei unterstellt wird, dass sie massiv niedergeknüppelt und gerichtlich niedergemacht werden. Man fährt gern das ganz große Geschütz auf, auch wenn man noch gar keinen Überblick hat. Und die gesetzlichen Veränderungen nach G20 in Hamburg, das in Wirklichkeit ein gigantisches Fiasko der Polizeiarbeit, aber auch der lokalen und Bundespolitik war – danke, Olaf Scholz – sind furchtbar. Letztlich werden alle Bürger*innen, die ihre Bürgerrechte demonstrierend wahrnehmen wollen, kriminalisiert. User/in U. Hermes





Keine weitere Schlägerbande

Ich weiß nicht, was sich die Polizeiführung von solchen Überinterpretationen und Lügen verspricht. Die Jungs sollten neutral berichten, dann würden die Leute ihnen auch mehr vertrauen und die Institution Polizei mehr geschätzt werden. Warum lassen sie sich auf Begriffe wie "Unmenschen" herab?

Ich will eine professionelle Polizei, nicht eine weitere Schlägerbande die "Auge um Auge, Zahn um Zahn" propagiert. Das ist deren Job – und gesellschaftliche Verantwortung. Auch in schwierigen Situationen. User/in Grünzschloch