Die SPD-Politikerin Leni Breymaier sagt, dass die Mehrheit der Frauen nicht freiwillig in der Prostitution arbeitet. Die Sexarbeiterin Kristina Marlen erwidert in ihrem Text: Sexarbeit sollte besser vom Stigma befreit werden. Für Prostituierte wäre es verheerend, wenn Sexkäufer künftig bestraft würden. Das Streitgespräch zwischen den beiden können Sie hier lesen.

Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Mit diesem Bild beschreibe ich unsere Wahrnehmung der Prostitution, der Zwangsprostitution, des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, kurz gesagt von moderner Sklaverei. Ich verwende das Bild für eine innergesellschaftliche Debatte zur Prostitution. Diese Debatte hat an Fahrt aufgenommen.

Von einem Eisberg sehen wir nur die Spitze. Nicht die schwere, tiefe Masse, die sich bedrohlich unter der Wasseroberfläche auftürmt. Dieser Beitrag ist mein Versuch einer Sehhilfe, auch unter Wasser:

Seit der Liberalisierung 2001 wurde Prostitution in Deutschland salonfähig. Damals hatte der Gesetzgeber die selbstbestimmte, unabhängige, Steuern zahlende, sozialversicherte Prostituierte vor Augen. Ein gut gemeinter, maßgeblich von den Grünen vorangetriebener Feldversuch, der heute 17 Jahre andauert und krachend gescheitert ist.

Die damalige Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, SPD, spricht sich heute für das sogenannte Nordische Modell aus.

Auch ich befürworte diesen in Schweden, Norwegen, Irland und Frankreich geltenden Regelungsansatz von Prostitution, der Sexkauf verbietet, Freier bestraft und Prostituierte entkriminalisiert. Der aber vor allem Ausstiegshilfen anbietet sowie gesellschaftliche und schulische Aufklärung und Informationen über Sexualität beinhaltet. Letzteres halte ich für einen der wichtigsten Bestandteile. Es geht mir nicht um Moral, es geht um Menschenrechte.

Oft wird argumentiert, mit dem Nordischen Modell sei ein Anstieg der Gewalt an Frauen einhergegangen. Kajsa Wahlberg, Schwedens Berichterstatterin für Aktivitäten gegen Menschenhandel sowie Leiterin der Abteilung Menschenhandel der Stockholmer Polizei, versicherte mir, dass das nicht stimmt. Es wird kein Anstieg der Gewalt an Frauen verzeichnet.

Das EU-Parlament hat bereits 2014 mit großer Mehrheit für das Nordische Modell gestimmt. In der Resolution hieß es, "dass die wirksamste Methode, den Handel mit Frauen und Mädchen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung zu bekämpfen und die Geschlechtergleichstellung zu verbessern, das in Schweden, Island und Norwegen umgesetzte und derzeit in verschiedenen europäischen Ländern geprüfte Modell ist, nachdem der Kauf von sexuellen Dienstleistungen eine Straftat darstellt, die Dienstleistungen von Prostituierten hingegen nicht strafbar sind".



Drehscheibe des Menschenhandels

Auch nach der EU-Osterweiterung ist Deutschland zur Drehscheibe des Menschenhandels in Europa und zum Paradies für Zuhälter und Freier geworden. In den Bordellen und auf dem Straßenstrich sind Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. Das können wir alle spätestens seit dem Stuttgarter Paradise-Prozess 2019 wissen. Wo Jürgen Rudloff, der Saubermann der deutschen Bordelle, der lange durch die Medien tingelte und Bordelle als Wellness-Oasen für den Mann weichzeichnete, unter anderem wegen Beihilfe zum schweren Menschenhandel verurteilt wurde. Das Landgericht Stuttgart nannte die liberale Prostitutionsgesetzgebung in Deutschland in seinem Urteil als einen der Gründe, der die Machenschaften ermöglichte. Diese Hinweise müssen wir in der Politik ernst nehmen.

Das deutsche Rotlichtmilieu ist fest in der Hand international agierender organisierter Kriminalität. Oft mit eigenen Gesetzen, eigenen Richtern, eigenen Vollstreckern. Die Frauen haben kaum Zugänge zu unseren Hilfesystemen, sind nicht krankenversichert. Oft wissen sie nicht, in welcher Stadt sie sich gerade befinden. Tatsächlich handelt es sich um ein Milliardengeschäft zulasten der Frauen: 15 Milliarden Euro, so Schätzungen, werden in der Rotlichtbranche in Deutschland durchschnittlich pro Jahr umgesetzt.