Yvonne, 34, meldet sich bei mir, weil sie endlich Sicherheit darüber haben will, ob sie auf Frauen steht. Außerdem will sie ihre devote Seite entdecken. Sie wünscht sich, gefesselt zu werden, aber sie fragt auch, ob wir uns auch küssen können und ob sie mich oral befriedigen darf. Ich fessele sie, und sie stellt schnell fest, dass sie es zu fest nicht mag. Wohl aber, wenn ich ihr auf den Po schlage und ihr dabei zurufe, was für ein prachtvolles Hinterteil sie hat. Wir haben eine intensive Zeit. Es reicht ihr, um festzustellen: Ich habe eine weitere Variante meiner Sexualität gefunden – aber meinen Freund liebe ich immer noch. Und: Ich mag Dirty Talk, das bringe ich jetzt mal ins heimische Schafzimmer.

Stefan, 36, ist ein absolute beginner – er hatte noch nie Sex. Er führt ansonsten ein normales Leben. Aber jegliches Spiel um erotische Kontakte war ihm schon als Jugendlicher ein Rätsel. In ein Bordell zu gehen, traut er sich nicht. Er wüsste nicht, was er mit der Frau machen soll. Stefan darf mich berühren, ich gebe ihm Feedback. Manchmal mit Atmung, Stimme und Bewegung, und er sieht und spürt, wie ich in den Genuss oder in die Erregung gehe. Er lässt langsam zu, dass ihn das auch erregt. Stefan sagt, er würde demnächst auch gern Geschlechtsverkehr ausprobieren. Er traut es sich jetzt zu.

Jens, 47, Consultant, hat einen Wollsockenfetisch. Er liebt Geruch und Textur, er liebt das Gefühl auf der Haut, und er liebt den Anblick. Am liebsten an den Füßen einer großen Frau, die ihn damit zärtlich tritt. Jens hat Familie und eine Ehefrau, die er sehr liebt. Aber das mit den Wollsocken sei nicht ihr Ding. Wenn ich ihn mit Wollsocken fessle, ihn damit kneble, jauchzt er. Wir lachen viel, er hat mehrere Orgasmen und ist froh, dass er bei mir so sein kann, "ohne sich völlig schräg zu fühlen".



Soraya möchte einmal nicht dominant sein

Soraya, 38, möchte einfach loslassen. Als Chefärztin liegt viel Verantwortung auf ihr. In ihrer Beziehung ist sie auch eher der dominante Part. Ich fessle Soraya in immer wieder neuen Positionen und verbinde ihr die Augen, bis sie nichts kann, außer sich auf ihren Körper zu konzentrieren. Sie ist allein mit sich und ihrer Atmung und fällt in einen Raum des Friedens. Das eine Mal hat sie dort einen Orgasmus, das andere Mal verweilt sie dort nur in tiefer Stille, denn manchmal halte ich ihr zusätzlich die Ohren zu.



All dies sind Begebenheiten aus meinem Alltag als Sexarbeiterin. Ich könnte die Liste lange fortführen. Sie wäre manchmal pornografischer, manchmal emotional berührend. Sexarbeit, das ist die selbstgewählte Bezeichnung für das, was im Gesetz "Prostitution" heißt. Unter Prostitution fallen alle Menschen, die gegen Entgelt oder geldwerten Vorteil sexuelle Handlungen anbieten.

Wenn von Prostitution die Rede ist, denken viele an eine hilflose Frau, die gezwungen ist, sexuelle Handlungen gegen ihren Willen auszuführen: (Weibliche) Prostituierte sind bemitleidenswert, und (männliche) Freier sind zu verachten. Weil diese Logik von Prostitutionsgegner*innen ständig wiederholt wird, regen Politiker*innen immer wieder ein "Sexkaufverbot" nach dem sogenannten Schwedischen oder auch Nordischen Modell an: Der Kauf sexueller Dienstleistungen würde damit verboten, Sexarbeiter*innen sollen von der Bildfläche verschwinden, und das vermeintlich zu ihrem Schutz: Laut Befürworter*innen eines Sexkaufverbots bleiben Prostituierte dabei "straffrei".

Tatsächlich würden Sexarbeiter*innen durch die Einführung des Schwedischen Modells jedoch arbeitslos und stigmatisiert. Unterstützung für sie – das gilt für Bordellbetriebe genauso wie für Arbeitsgemeinschaften – könnte unter Strafe gestellt werden. Es wäre auch riskant, an Sexarbeiter*innen Wohnraum zu vermieten: Falls sie dort arbeiten, können die Vermieter*innen belangt werden. Lebenspartner*innen oder erwachsene Kinder im gemeinsamen Haushalt könnten wegen Zuhälterei angeklagt werden. Sexarbeiter*innen kann das Sorgerecht für ihre minderjährigen Kinder entzogen werden.

In Schweden sind Prostituierte seit mittlerweile 22 Jahren gezwungen, illegal, erpressbar und an unsicheren Orten zu arbeiten. Sie sind von politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen – eine so engagierte Vertretung wie den deutschen Berufsverband erotischer und sexueller Dienstleistungen gibt es nicht.