Weil die Menschen böse sind, schickt Gott eine Art Tsunami. Aber zuvor gibt er einem Mann namens Noah eine genaue Bauanleitung für ein gigantisches Schiff. Warum? Im Bibelpodcast erzählen die Pfarrerstöchter Sabine Rückert und ihre Schwester Johanna Haberer die unglaublichen Geschichten aus dem Buch der Bücher, mit dem sie aufgewachsen sind.



In Folge fünf geht es um die Sintflut. Die Pfarrerstöchter fragen sich, was mit dieser Geschichte gemeint sein könnte. Warum Gott alle Menschen vernichtet und dann doch einige rettet. Was die Arche des Noah mit der Artenvielfalt zu tun hat. Und was der Regenbogen bedeutet.