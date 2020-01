Nach jahrelangem Streit haben sich die deutschen Bundesländer auf eine Liberalisierung des Onlineglücksspielmarktes geeinigt – verbunden mit etlichen Auflagen für einen besseren Jugend- und Spielerschutz. Tobias Hayer, Experte für Spielsucht, erklärt im Interview mit ZEIT ONLINE, wie groß das Risiko für Spielsucht im Internet ist und ob die geplanten Maßnahmen ausreichend sind.



ZEIT ONLINE: Herr Hayer, Lotto, Sportwetten, Onlinecasinos, es gibt ein breites Spektrum an Glücksspielen. Bergen alle Spieltypen dasselbe Risiko für Spielsucht?



Tobias Hayer: Wir unterscheiden zwischen Spielarten mit einem geringeren Suchtpotenzial wie etwa Lotto und sehr viel gefährlicheren Spielarten wie das Automatenspiel in den Spielhallen. Onlineangebote bergen in der Tat ein besonders großes Risiko.



Dr. Tobias Hayer, Diplom-Psychologe, geb. 1974 in Bremen. Seit Abschluss des Studiums der Psychologie ist Hayer wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bremen und hat zahlreiche Publikationen zu verschiedenen Themenfeldern der Glücksspielsucht und des Problemverhaltens im Jugendalter vorgelegt. © Tobias Hayer

ZEIT ONLINE: Warum?



Hayer: Erstens aufgrund ihrer hohen Verfügbarkeit: Wer will, kann ja 24 Stunden am Tag und überall zocken, sei es in der Kneipe, am Flughafen oder zu Hause auf dem Sofa. Der zweite Risikofaktor ist die Schnelligkeit: Wer online eine Wette platziert, muss nur ein paar Sekunden warten, bis er weiß, ob er gewonnen oder verloren hat. Das entfaltet eine Sogwirkung, die für Menschen, die suchtgefährdet sind, extrem verführerisch ist. Hinzu kommt: Dem Sog immer wieder nachzugeben, ist im Internet ja auch so verflixt leicht: Weil man nicht mit Bargeld, sondern mit Kreditkarte zahlt, geht es zur Not im Sekundentakt, per Mausklick. Da können Spieler schnell den Überblick verlieren.



ZEIT ONLINE: Was sind die Folgen der Spielsucht?



Hayer: Für die Betroffenen ist das oft eine große Katastrophe. Die, die zu uns in die Beratungsstellen kommen – und das ist nur ein kleiner Teil der Spielsüchtigen – haben neben dem Suchtproblem natürlich mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Allein die finanzielle Situation ist oft ein Riesenproblem: Wer wirklich spielsüchtig ist, ist schnell hoch verschuldet. Muss vielleicht irgendwann Privatinsolvenz anmelden und verliert seinen Job. Dann ist auch Beschaffungskriminalität ein Thema, und auch Selbstmordgedanken als Folge von Spielsucht sind keine Seltenheit.



ZEIT ONLINE: Gibt es heute wegen des Internets mehr Spielsüchtige?



Hayer: Das könnte man erwarten, ja. Aber tatsächlich sind die Zahlen bislang relativ stabil, wir sprechen in Deutschland von geschätzt einer halben Million Spielsüchtigen. Aus meiner Sicht hat das zwei Gründe: Erstens dauert es in der Regel mehrere Jahre, in der sich so eine Sucht entwickelt. Daher werden wir den wirklichen Effekt des Internets auch erst mittelfristig sehen. Der zweite Grund ist, dass natürlich auch von der Politik einiges unternommen wurde, um die Spielerschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch wenn da noch viel Luft nach oben ist, hat sich das ausgezahlt.



ZEIT ONLINE: Erhöht die Tatsache, dass man im Internet weitgehend anonym und bar jeder sozialen Kontrolle zocken kann, das Suchtrisiko zusätzlich?



Hayer: Auf jeden Fall. Die Anonymität ist gefährlich: Man kann ja dank Handy und iPad überall zocken, im Zweifel bekommt es daher keiner mit, wenn es jemand übertreibt. In Spielhallen und Sportwettbüros gibt es zumindest auf dem Papier Personal, das bei auffälligem Verhalten der Spieler eingreifen sollte. Oder da ist der Kumpel, der irgendwann sagt: "Komm, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir mal nach Hause."



ZEIT ONLINE: Sind Jugendliche stärker gefährdet, seit es Onlineglücksspiele gibt?



Hayer: Ja, wer ständig online ist, kann auch schnell der Versuchung erliegen, mal bei einem Glücksspielangebot vorbeizuschauen. Viele Jugendliche, die vielleicht nie in ihrem Leben in einer Spielhalle gelandet wären, machen heutzutage Glücksspielerfahrungen im Internet. Und man kann sich ja vorstellen, wie faszinierend das sein kann: Man startet mit kleinen Einsätzen, um es einfach mal auszuprobieren. Und wenn man gewinnt, macht man halt weiter. Das Schlimme ist: Zwar garantieren die Anbieter auf dem Papier Jugendschutz, aber in der Regel passiert nichts. Zwar müssen alle ein personalisiertes Konto anlegen, aus dem auch das Alter hervorgeht. Aber wirklich nachprüfen tun die Anbieter oftmals erst, wenn ein nennenswerter Gewinn anfällt, es nämlich ans eigene Geld geht. Und dann ist vielleicht schon wertvolle Zeit vertan.