Der mutmaßliche Attentäter von Hanau ist also neun Jahre jünger als ich gewesen. Ich wünschte, ich müsste jetzt nicht über ihn schreiben, sondern über die Menschen, deren Namen ich nicht kenne, und es wäre mir lieber, ich könnte über sie als Lebende schreiben. Jetzt sind sie tot, erschossen, jetzt sind sie ein Thema. Jetzt sind plötzlich Shisha-Bars und Cafés in Hanau Thema. Vorher waren sie das nicht. Übrigens kommt mein verstorbener Schwiegervater aus Hanau-Steinheim. Als ich meiner Frau von den Morden erzählte, fragte sie, um wie viel Uhr das geschah. Zu der Zeit war nämlich eine Freundin, mit der sie sich an dem Abend verabredet hatte, auf dem Weg zurück Richtung Hanau. So nah waren wir bislang noch nicht dran.



Der mutmaßliche Attentäter ist etwa zu der Zeit geboren, als Uli Hoeneß den Ball in den Himmel von Belgrad schoss. Ich kann mich an den Augenblick noch gut erinnern, ich saß in meiner kleinen hessischen Heimatstadt mit unserer Nähfrau Däschinger vor dem Fernseher. Meine Eltern waren gerade in Urlaub. Unsere Familie ist übrigens "reichsdeutsch". Der Begriff bedeutet das Höchstmaß an Verschontheit. "Reichsdeutsche" wie wir sind welche, die nie vertrieben wurden, keine Migration hinter sich haben, das Herkunftsgebiet nie verlassen mussten und immer am selben Ort geblieben sind. Ein Reichsdeutscher schmort sozusagen stets im eigenen Saft. Das geht unserer Familie seit Generationen so. Manche bilden sich auf so etwas gern was ein.



Dass aber an dem Ort unserer damaligen Firma (unsere Familie besaß eine Steinmetzfirma) vormals ein jüdischer Firmenbesitzer (und Hausnachbar meiner Urgroßeltern) saß, wurde nie erwähnt. Den Namen dieses Nachbarn, Theodor Seligmann, habe ich in unserer Familie übrigens kein einziges Mal gehört. Er war nach 1938 getilgt. Als hätte es ihn nie gegeben. Das habe ich übrigens erst kürzlich erfahren. Wir, die wir alle angeblich so unbescholten sind. In Wahrheit leben wir immer noch wie die Maden auf dem Grabhügel des Verschweigens. Einen Schlussstrich kann man nur dort ziehen, wo Schluss ist. Hier ist aber kein Schluss, weder im Großen noch im Kleinen.



Damals gab es ihn noch, den klassischen "Ausländer"

Also, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, in der der Hanauer Welterklärungsattentäter auf die Welt gekommen ist. Und mit welchen Begriffen und Vorstellungen wir damals in die Welt hineinwuchsen. Damals gab es ihn noch, den klassischen "Ausländer". Das Wort Ausländer wurde noch so ausgesprochen, dass es eine kategoriale Differenz setzte. Es war völlig klar, was ein Ausländer war. Ein Ausländer war zum Beispiel kein Engländer. Den hätte man eher "Engländer" genannt. Ein Ausländer war aber zum Beispiel ein Italiener. An meiner Grundschule gab es in meinem Jahrgang genau zwei Ausländer. Der eine war tatsächlich Italiener und hieß Claudio. War schwarzhaarig. Konnte aber deutsch. Konnte sogar ganz normal deutsch. War aber eindeutig Ausländer. Die andere hieß Urania und kam aus Rumänien oder Bulgarien. Rumänien und Bulgarien waren so dermaßen fern und außerhalb der Welt und hinter sämtlichen sieben Bergen, dass wir das gar nicht auseinanderhalten konnten: Rumänien und Bulgarien.

Ich kann mich ebenfalls gut an die damals sogenannten "Zigeuner" erinnern. Diese "Zigeuner" lagerten hin und wieder auf einem etwas versteckten Platz an unserem Flüsschen, der Usa. Die Zigeuner "bettelten" an den Türen. Unsere Nachbarin, Jugoslawin, Frau eines "Gastarbeiters" (auch so ein Wort von damals), gab den Leuten auf der Straße bereitwilliger, schien mir. Die Zigeuner waren ungepflegt, ungewaschen und erfüllten alle Klischees. Wenn meine Schwester ungekämmt aus dem Haus ging, hieß es damals noch: "Sie läuft herum wie eine Zigeunerin."