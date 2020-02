Heftige Regenfälle in Teilen Ostaustraliens haben für Überschwemmungen gesorgt. Mehr als 500 Notrufe gingen bis zum Freitag ein. Zwei Menschen wurden vor den Wassermassen aus einem Wohnwagen gerettet. Die Wetterbehörde gab am Freitag eine Warnung heraus - auch die Küstenmetropole Sydney könnte von Überschwemmungen betroffen sein.

Doch der Regen sorgt auch für Entspannung beim Kampf gegen die noch immer brennenden Feuer in Teilen Australiens. Der Feuerwehrchef des Bundesstaats New South Wales, Shane Fitzsimmons, zeigte sich zuversichtlich, dass anhaltende Niederschläge in den kommenden Tagen bei der Löschung der Feuer helfen könnten. Seit Mitte Dezember kämpft Australien gegen verheerende Waldbrände, besonders im Südosten. Es gebe noch 42 Buschbrände in New South Wales, von denen 17 nicht unter Kontrolle seien, sagte Fitzsimmons.



Dort war eine Fläche von der Größe Belgiens abgebrannt. An den Küsten waren Sperrzonen eingerichtet worden. Zwar wolle man keine massive Zerstörung oder Beeinträchtigungen durch Überflutungen erleben, doch sei der Regen eine willkommene Abwechslung angesichts des unablässig heißen und trockenen Wetters, ergänzte Fitzsimmons.

Im Nordwesten des Kontinents näherte sich unterdessen Zyklon Damien, der nach Behördenangaben am Samstag Böen von bis zu 230 Stundenkilometern bringen könnte. Bewohner in einigen Gebieten wurden aufgerufen, Schutz zu suchen. Auch Häfen bereiteten sich vor, darunter Port Hedland. Für die Gegend ist es der dritte Zyklon der Saison. Es wurde damit gerechnet, dass Damien Samstag die Kategorie vier von fünf hat, wenn er die Küste von Pilbara erreicht.