Das Coronavirus hat den kleinen Ort Gangelt im Kreis Heinsberg praktisch lahmgelegt: Erst waren es mehr als 300 Personen, die an einer Karnevalssitzung teilnahmen und sich womöglich infiziert haben. Dann folgten Verdachtsfälle im Kindergärten und unter Karnevalsteilnehmern. Bürgermeister Bernhard Tholen ist trotzdem gelassen.

ZEIT ONLINE: Herr Tholen, Ihre kleine Gemeinde hat eine der höchsten Infektionsraten in Deutschland. Wie ist die Situation vor Ort?

Bernhard Tholen: Wir haben 22 Infizierte im Kreis Heinsberg, das ist die aktuellste Mitteilung des Krisenstabes. Seit gestern sind also 16 dazugekommen. Zehn davon bei uns in Gangelt. Einer in Geilenkirchen, vier in Heinsberg, einer in Selfkant. Die Nachbarorte sind jetzt also auch dran und müssen sich darauf einstellen. Es gab offensichtlich einen Karnevalswagen in einem Ort hier, auf dem positiv getestete Personen waren. Darauf haben 140 Jugendliche gefeiert.

ZEIT ONLINE: Wie geht es den neu Infizierten?

Tholen: Meine Information ist, dass wie auch bei den vorher Infizierten keine der Personen bislang Symptome zeigt. Eine gute Nachricht.

ZEIT ONLINE: Bislang galt eine Karnevalsfeier vor einigen Tagen in Ihrem Ort als größter Infektionsherd. Jetzt ist also ein zweiter dazugekommen. Was bedeutet das?

Tholen: Das müssen sich jetzt Krisenstab und Gesundheitsamt genau ansehen. Wir haben Patient Null immer noch nicht gefunden. Bei uns in der Stadtverwaltung fallen nun noch mal fünf Mitarbeiter aus, weil ihre Kinder auf dem Wagen waren.

Gangelt im Kreis Heinsberg

ZEIT ONLINE: Die sind also alle unter Quarantäne?

Tholen: Offiziell noch nicht, aber sie sind vorsorglich zu Hause geblieben, um niemanden zu gefährden oder anzustecken. Wir waren in der Verwaltung mal 35, aktuell kommen nur noch 15 regulär zur Arbeit. Bestimmte Dinge laufen sowieso nicht mehr, wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Arbeiten. Am Wochenende läuft die Quarantäne für diejenigen ab, die bei der Kappensitzung waren. Dann kommen auch wieder einige zurück. Niemand weiß ja, wie lange uns das Virus noch beschäftigt. Es wird also womöglich ein Hin und Her geben, dass die einen gesund sind, während andere krank werden.

ZEIT ONLINE: Wie sieht es denn außerhalb Ihrer Stadtverwaltung aus?

Tholen: Ich weiß gar nicht, wie viele Personen betroffen sind. Von der Kappensitzung haben sich 300 gemeldet, 80 aus einem Kindergarten, weitere aus einem anderen, in dem sich eine Erzieherin angesteckt hatte. Jetzt der Karnevalswagen. Dazu kommen die Familien. Schwer hochzurechnen, aber wir reden sicher über eine vierstellige Zahl.

ZEIT ONLINE: Gangelt hat gerade mal 12.000 Einwohner. Wie wirkt sich das aufs öffentliche Leben aus?

Tholen: Schulen, Kindergärten, öffentliche Einrichtungen und einige Firmen haben geschlossen. Bei unserer Feuerwehr sind einige Kameraden ausgefallen. Die wird zum Glück über den Kreis organisiert, sodass Nachbarorte aushelfen können. Das Leben hier ist sehr ruhig geworden. Niemand will ja andere in Gefahr bringen und anstecken. Zu unseren touristischen Zielen, der historischen Eisenbahn oder dem Naturpark, kommen kaum noch Touristen. Doch die Menschen hier verhalten sich sehr besonnen. Ob jemand ein oder zwei Tage länger zu Hause bleibt, darauf kommt es nicht an. Zumal der Arbeitgeber den Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz zurückverlangen kann.