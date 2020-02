Ein Mann erschießt neun Menschen in Shisha-Bars in Hanau und schwadronierte vorher davon, dass man ganze Völker "auslöschen" müsse. Wir diskutieren, warum in Deutschland der rechte Terror so stark ist, wenn doch in Sachen rechter Rhetorik eigentlich die Schweiz und Österreich vorne liegen.

Außerdem bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Das Corona-Virus Covid-19 hat es bis in die Schweiz und nach Österreich geschafft, weswegen die beiden Länder Züge stoppen, Reisewarnungen aussprechen, über Grenzschließungen nachdenken. Was daran ist Hysterie, was angemessen?