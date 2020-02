ZON-Bibelpodcast mit Sabine Rückert und Johanna Haberer © Vera Tammen für DIE ZEIT

Gott verspricht Abraham Land und viele Nachkommen. Die große Frage, wem das Land im Nahen Osten gehört, nimmt schon im Alten Testament ihren Anfang. Im Bibelpodcast erzählen die Pfarrerstöchter Sabine Rückert und ihre Schwester Johanna Haberer die unglaublichen Geschichten aus dem Buch der Bücher, mit dem sie aufgewachsen sind.



In Folge sieben geht es um den Hirten Abraham. Die Pfarrerstöchter fragen sich, was die Magie des Segens ist. Und warum Menschen, die an ihre eigene Verheißung glauben, alles zustande bringen können.