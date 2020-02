Am vergangenen Freitag nahmen Polizisten eine mutmaßliche rechte Terrorzelle fest. Die zwölf Verdächtigen hatten sich offenbar unter anderem übers Internet radikalisiert und in Sozialen Netzwerken ihre Hassbotschaften verbreitet. Die Extremismus-Expertin Karolin Schwarz, erklärt, warum die rechtsradikale Szene so schwer zu beobachten ist.

ZEIT ONLINE: Am Wochenende wurden zwölf mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen. Ist das für Sie eher ein Grund zur Besorgnis oder ein Ausweis dafür, dass die Ermittlungsbehörden ihren Blick nach rechts geschärft haben?

Karolin Schwarz: Geplant waren offenbar groß angelegte Angriffe auf Moscheen, das ist eine besorgniserregende Eskalationsstufe. Der V-Mann war meines Wissens eine Art Zufallsfund, der für ein anderes Delikt kontrolliert wurde. Die Behörden haben ihn dann dazu gebracht, sich in ihre Dienste zu stellen. In den vergangenen Monaten und Jahren sind die Ermittler sensibler geworden, was aber nicht heißt, dass es nicht noch besser ginge.

ZEIT ONLINE: Hat die sogenannte Gruppe S eine ähnliche Dimension wie der NSU?

Schwarz: Die Gruppe S ist nicht annähernd so konspirativ aufgetreten wie der NSU. Die mutmaßlichen Mitglieder hatten offene Profile auf Facebook, größtenteils unter Klarnamen. Ein Unterstützer der Gruppe rief öffentlich zur Bildung einer Bürgerwehr auf, ein anderer, der vom Generalbundesanwalt als Gründer der Terrorzelle geführt wird, ist mit einigen mutmaßlich justiziablen Äußerungen bei Facebook aufgefallen. Das ist, vorsichtig gesagt, nicht super schlau, aber darum geht es auch nicht.

ZEIT ONLINE: Was sagt das über die rechtsextremistische Szene?

Schwarz: Dass sie sich extrem stark ausdifferenziert hat. Die Terrorgruppe S ist nur eines von vielen gewaltaffinen, tendenziell terroristischen Milieus, mit denen wir es heute zu tun haben. Der NSU hat viel versteckter agiert. Auch die kürzlich verbotene neonazistische Vereinigung Combat 18 ist im Netz nicht immer so offen aufgetreten, auch wenn sie und ihre Sympathisanten mit deutlichen Erkennungszeichen auftreten. Die Gruppe S entstammt offenbar aus Verbindungen, die sich ab 2015 – dem Jahr des Flüchtlingszuzugs – radikalisiert haben, die etwa in Bürgerwehren aktiv waren. Eine Weile tauchten sie viel im Internet auf, danach hat man sie ein bisschen aus den Augen verloren. Und manche von denen haben sich dann weiter radikalisiert.