Ein 43-jähriger Deutscher hat im hessischen Hanau am Mittwochabend zehn Menschen erschossen und sich selbst getötet. Dem mutmaßlichen Täter werden ein rassistisches Schreiben und ein Video zugeschrieben, der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in einer Stellungnahme am Donnerstagmittag von Hinweisen, dass "der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat". Merkel und zahlreiche andere Politiker verurteilten die Tat und sprachen den Familien und Freunden der Ermordeten ihre Anteilnahme aus.

Die Tat bewegt auch viele Userinnen und User auf ZEIT ONLINE und sorgt für Entsetzen und Trauer. Viele berichten auch von eigenen Rassismuserfahrungen und der zunehmenden Sorge um ihre Sicherheit und die ihrer Angehörigen. Lesen Sie hier eine Auswahl der Stimmen.

Viele MigrantInnen oder diejenigen, die als solche gelesen werden, sind im Moment sehr allein.

"Auch, wenn es jetzt heißt "Sie sind nicht allein": Viele MigrantInnen oder diejenigen, die als solche gelesen werden, sind im Moment sehr allein. Es sind diejenigen allein, die abends unbegleitet auf die Straße gehen, herabwürdigende Blicke im Bus abkriegen oder wieder mal auf dem Amt oder im Alltag rassistische Attitüden zu spüren bekommen. Wenn sie sehen, wie sie im Alltag (Wohnungs-, Arbeitssuche) benachteiligt sind, nur weil sie nicht deutsch sind. Alles kleine oder größere Stiche, die sich im Ganzen zu einem latenten Schmerz manifestieren und in dem Gefühl, nicht respektiert und geschützt zu sein, weil die meisten Menschen das einfach so hinnehmen.

Es wäre schön, wenn endlich ein breiteres Bewusstsein und mehr Empathie entstehen würde. Es wäre schön gewesen, wenn viele Bürger und Politiker nicht erst aufgewacht wären, als einer aus ihren eigenen Reihen – Walter Lübcke – ermordet wurde. "Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein", sagt der Bundespräsident. Ich hoffe, dass dieses Mitgefühl ernst gemeint ist und es wirklich Konsequenzen gibt. Dass genug Gelder für antifaschistische und menschenverbindende Projekte bereitgestellt statt gekürzt werden." UserIn Zeiterleben

Der Gegner steht weit rechts

"Rechte Terroristen morden in unserem Land, töten Politiker, greifen Synagogen an und planen Anschläge auf Moscheen. Sie schießen wild auf friedliche Besucher einer Shisha-Bar, agieren im Untergrund wie damals der NSU, es gibt Todeslisten unliebsamer Mitbürger, sie bedrohen Kommunalpolitiker und deren Familien. Faschisten sitzen im Thüringer Landtag, und im Bundestag hetzt Alice Weidel gegen die angeblichen Messermänner. Das demokratische Deutschland im Jahr 2020 hat einen klaren Gegner, und der steht weit rechts." UserIn Deserteur 2.0



Es ist die Pflicht jedes einzelnen demokratischen Bürgers, auch in Hinblick auf die Vergangenheit, sich gegen die rechte und radikale Ideologie zu erheben. UserIn DerTürkische Aufklärer

"Eine unheimlich menschenverachtende Tat, die an frühere Zeiten erinnert. Unfassbar. Mein Beileid an die Opfer. Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen und uns überall dagegen wehren, wo Menschenhasser ihre rassistischen Ideologien von sich geben. Man muss sofort einschreiten und diese Stimmen gar nicht zum Erheben kommen lassen. Aber wenn wir leise sind und dagegen nicht aufbegehren, so werden sich noch mehr Menschenhasser aus ihren kleinen Löchern heraustrauen und das öffentliche Meinungsbild nach rechts verzerren. Es ist die Pflicht jedes einzelnen demokratischen Bürgers, auch in Hinblick auf die Vergangenheit, sich gegen die rechte und radikale Ideologie zu erheben." UserIn DerTürkischeAufklärer

Ich bin in großer Sorge um meine Frau

"Das ist so schrecklich, mein Beileid an die Hinterbliebenen! Was wird bloß aus diesem Land, wenn Menschen mit Migrationshintergrund wieder Angst haben müssen? Natürlich müssen wir erst einmal die Ermittlungen abwarten, aber sollten sich die derzeitigen Vermutungen erhärten, muss die Politik etwas unternehmen! Ich bin in großer Sorge um meine Frau. Es kann doch nicht sein, dass ich in Deutschland 2020 um ihr Leben fürchten muss, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Und das nur, weil sie einen Migrationshintergrund hat. Diesen Leuten muss dringend Einhalt geboten werden, vor allem politisch." UserIn Anna-Lena I.

Manche Demokraten sind Rassismus gegenüber blind

"Ich bin ein schwuler Mann mit kurdischem Migrationshintergrund. Ich fühle mich in Deutschland sicherer als in der Türkei, Polen oder in den USA, denn in den genannten Ländern ist mir viel schlimmerer Rassismus bzw. Homophobie begegnet als in Deutschland. Den meisten unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen traue ich zu, dass sie sich in der ein oder anderen Art gegen Rassismus, Antisemitismus und Homophobie stark machen. Nur kann man niemanden anzeigen, der alleine in seiner Wohnung sitzt und solche Pläne schmiedet. Wichtig ist, dass wir jetzt als Gesellschaft zusammenhalten und uns nicht spalten lassen. Menschen, die einer Minderheit angehören, sollten nicht alle Deutsche ohne Migrationshintergrund, verurteilen. Man muss zwischen Rassisten und weltoffenen Demokraten unterscheiden, auch wenn manche der Demokraten blind gegenüber dem Rassismus sind, der ihre Mitmenschen trifft." UserIn Pan0007