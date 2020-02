2/17

Die Schwestern Sonia Kam and Hannie Dauman, fotografiert in Riverdale, in der Bronx in New York: Die aus Deutschland stammende Familie überlebte den Holocaust in Brüssel. Sonia Kam ist 1931 noch in Deutschland geboren, Hannie Dauman 1933 bereits in Belgien, in Liege. Ihre Großeltern blieben in Dortmund, sie wollten nicht mehr umziehen.