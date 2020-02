Jonathan Safran Foer bei einer ZEIT-Veranstaltung in Hamburg © Sascha Hilgers für DIE ZEIT

Mit seinem Buch Tiere essen hat Jonathan Safran Foer schon Menschen zu Vegetariern oder Veganerinnen gemacht. Seine Romane Alles ist erleuchtet, Extrem laut und unglaublich nah und Hier bin ich waren Bestseller. Sein neuestes Buch heißt Wir sind das Klima! und darüber spricht er im Podcast ZEIT Bühne mit ZEIT-ONLINE-Redakteurin Judith Luig.

Foer nennt vier Dinge, die jeder tun kann, um dazu beizutragen, die Erderwärmung einzudämmen: weniger Kinder kriegen, weniger Auto fahren, weniger fliegen und – weniger Fleisch essen. Aber selbst mit großen Fortschritten in den drei ersten Bereichen seien die Pariser Klimaziele nicht zu erreichen, wenn die Menschen nicht anfangen, weniger Fleisch zu essen. "Man kann nicht über den Klimawandel schreiben, ohne über Fleischkonsum zu schreiben", sagt er.

Trotz der großen Bedeutung des Themas spricht Foer in Gesellschaft nicht gerne darüber: "In gewisser Weise ist es mir unangenehm, über meinen Vegetarismus zu reden." Er wolle nicht, dass Menschen sich in seiner Gegenwart unwohl fühlen, wenn sie Fleisch essen, er wolle nicht über sie urteilen. Denn Foer selbst ist nicht so konsequent, wie er es gerne wäre. Er spricht über den Zwiespalt, zwischen dem Leben, von dem er weiß, dass er es leben sollte, von dem er auf Dinner Partys erzählt, und dem Leben, das er tatsächlich lebt: "In diesem Leben tue ich oft Dinge, von denen ich weiß, dass sie falsch sind."



Das Gespräch wurde am 23. Januar 2020 im "Kaufleuten" in Zürich aufgezeichnet. Die deutschen Textpassagen liest die Schauspielerin und Autorin Ariela Sarbacher.



Mit einer Einführung von Roman Pletter.