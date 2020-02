Wie nehmen wir unseren Podcast auf? Was trinken wir dabei? Was mögen wir an den jeweils anderen Ländern am meisten? Welche Bücher erklären unsere Länder am besten? Warum nochmal ist die Schweiz eigentlich so reich? Und wem gehört das Baby, das im Hintergrund jeweils schreit? In unserer extralangen 100. Sendung von "Servus. Grüezi. Hallo." beantworten wir möglichst viele Hörerfragen, lassen uns ein bisschen beschimpfen und loben – und werden schließlich aus dem Studio geworfen.