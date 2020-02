In Berlin leben mindestens 1.976 obdachlose Menschen. Das hat die bundesweit erste systematische Zählung vom 29. Januar ergeben, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach.



807 obdachlose Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Zählung auf der Straße, 942 in Einrichtungen der Kältehilfe, 15 obdachlose Menschen wurden in Rettungsstellen Berliner Krankenhäuser gezählt, 158 im Öffentlichen Nahverkehr, zwölf in Polizeigewahrsam, 42 in einem Warte- und Wärmeraum. 55 Prozent von ihnen seien zwischen 30 und 49 Jahre alt, 84 Prozent seien Männer.



"Wir wissen jetzt mehr über das Alter obdachloser Menschen, ihr Geschlecht, woher sie kommen und erstmals auch, wie lange sie schon wohnungslos sind", sagte Breitenbach. "Wir werden jetzt überprüfen, welche Hilfsangebote vor Ort verbessert werden müssen."

Susanne Gerull, Professorin für Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, Armutsforscherin und Mitinitiatorin der Nacht der Solidarität, erklärte, dass die in Berlin angewandte Methode der Straßenzählung auf einem Modell beruhe, das in New York entwickelt und in mehreren europäischen Metropolen umgesetzt wurde und wird. Sie betonte: "Wir konnten mit der Zählung nur die sichtbar im öffentlich zugänglichen Raum lebenden Menschen an einem Stichtag erfassen. Subjektive Einschätzungen, wie viele Menschen sich womöglich versteckt haben, um nicht gezählt zu werden, sind sozialwissenschaftlich nicht haltbar."

In Paris sind mehr Frauen auf der Straße

Die tatsächliche Zahl an Obdachlosen in Berlin dürfte demnach deutlich höher sein, die ermittelten Zahlen zeigen nur einen Ausschnitt. Denn die Freiwilligen sollten nur an öffentlich zugängliche Orte gehen. Von der Senatsverwaltung als gefährlich eingestufte Gebiete wurden ausgespart, etwa der innere Bereich des Tiergartens – obwohl bekannt ist, dass hier viele Menschen zelten. Und einige Obdachlose hatten sich in der Nacht versteckt, weil sie nicht gezählt werden wollten.

2.601 Freiwillige waren in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar das Stadtgebiet systematisch abgelaufen um Obdachlose auf öffentlich zugänglichen Plätzen zu zählen und zu befragen. Dort, wo die Zählung bereits häufiger durchgeführt wurde, hat sie Verbesserungen gebracht. Paris etwa hatte in diesem Januar bereits zum dritten Mal gezählt. Die ersten beiden Zählungen dort hatten ergeben, dass wesentlich mehr Frauen auf der Straße übernachteten, als angenommen. Daraufhin hat Paris ein neues Netz aus Hilfsangeboten extra für Frauen geschaffen.

Die Obdachlosenzählung soll ein erster Schritt hin zu einer ausführlichen Wohnungslosenstatistik für Berlin sein. Die Senatsverwaltung plant zwei weitere Stufen: eine Erfassung der Menschen, die in Notunterkünften oder Wohnheimen untergebracht sind, und eine Statistik der Menschen, die nicht in diesen Unterkünften leben, den Sozialträgern aber dennoch bekannt sind. Etwa weil sie in unzumutbaren Wohnsituationen leben.



Sozialverbände fordern seit rund 30 Jahren eine umfassenden Obdach- und Wohnungslosenstatistik für Deutschland. Die Bundesregierung hat nun beschlossen, dass ab 2022 zumindest die Menschen jährlich erfasst werden, die in Notunterkünften und Wohnheimen untergebracht sind.