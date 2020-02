26 Infizierte bei 82 Millionen Einwohnern: Die Zahl der Infizierten in Deutschland ist immer noch überschaubar. Dennoch hat sich nach Auffassung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) etwas verändert im Vergleich zu Ende Januar, als das Virus erstmals in Deutschland auftrat: "Wir stehen am Beginn einer Corona-Epidemie" sagte Spahn am Donnerstag in der Bundespressekonferenz.

Zwar sei es bisher gelungen, Infizierte zu isolieren, ihre Kontaktpersonen zu identifizieren und dann ebenfalls unter häusliche Quarantäne zu stellen. Doch mittlerweile gebe es einen Fall, bei dem man nicht wisse, wie der Ansteckungsweg verlaufen sei, sagte Spahn. Das mache die Situation schwieriger.



Um der neuen Qualität der Herausforderung zu begegnen, hat Spahn nun gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen Krisenstab eingerichtet. Daran sind auch andere Ministerien beteiligt, etwa das Verkehrsministerium und das Auswärtige Amt. Einbezogen würden außerdem die Bundespolizei und die Deutsche Bahn.



"Geeignete Tests" für Asylbewerber

Als erste Maßnahme hat der Krisenstab beschlossen, dass alle Menschen, die per Flugzeug oder Schiff aus Corona-Krisenregionen wie China und Südkorea sowie Norditalien einreisen, Auskunft über ihre Aufenthaltsorte geben müssen. Auch wer mit Bussen und Zügen nach Deutschland komme, solle eine Aussteigerkarte ausfüllen. So könne man nachvollziehen, wer gegebenenfalls gemeinsam mit einem Infizierten gereist sei.



Zusätzlich wollen sich die Zuständigen um eine ausreichende Versorgung mit Schutzanzügen und Masken kümmern. Seehofer kündigte außerdem "geeignete Tests" für Asylsuchende an. Ein erheblicher Teil der Migranten, betonte Seehofer, käme aus Ländern, in denen es viele Corona-Infektionen gebe. Sowohl die Übernahme von Asylbewerbern aus Italien als auch die Rückführung dorthin im Rahmen der Dublin-Verordnung sei bereits ausgesetzt.



Die Bundesländer wurden schon am Mittwoch von Spahn angewiesen, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten. Diese Pläne, die ursprünglich mit Blick auf mögliche Grippeepidemien erstellt wurden, gibt es sowohl für die nationale Ebene als auch für jedes der 16 Bundesländer. Sie regeln das Zusammenwirken aller relevanten Institutionen und Behörden für den Fall, dass die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch einer Pandemie feststellt. Gemeint ist damit, dass ein Virus sich eben nicht mehr nur regional begrenzt (Epidemie), sondern weltweit ausbreitet. Bei Corona ist das derzeit nicht der Fall.



Grundlage für die Pläne der Länder ist der Nationale Pandemieplan NPP. Er wurde erstmals 2005 erstellt und seitdem mehrfach aktualisiert. Mit dem Plan sollen vier Ziele erreicht werden: Die Zahl der Erkrankten beziehungsweise Todesfälle wird reduziert, die Versorgung von Patienten sichergestellt, wichtige öffentliche Dienstleistungen werden aufrechterhalten und die Bevölkerung wird informiert. Die wichtigste Gesetzesgrundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Durchgesetzt wird es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums durch die Länder. Grundsätzlich liegen die Kompetenzen im Fall einer Pandemie allerdings bei der Bundesbehörde. Sie kann etwa verschiedene Verordnungen erlassen, beispielsweise eine erweiterte Meldepflicht oder im schwersten Fall eine Impfpflicht. Für das Coronavirus ist das allerdings nicht zu erwarten, da Experten frühestens in einem Jahr mit einem Impfstoff gegen den Erreger rechnen.



Der Nationale Pandemieplan orientiert sich an einem Musterplan der WHO. Davon ausgehend erstellen die Bundesländer ihre Pandemiepläne, die an die jeweiligen regionalen Anforderungen angepasst werden. Untereinander koordinieren sich die Länder in der Gesundheitsministerkonferenz, die Pläne der Länder wiederum dienen als Richtlinie für die Kommunen und Gesundheitsämter. Minister Spahn kündigte an, auf kommunaler wie auch auf Länderebene würden die Pandemiepläne nun aktualisiert.