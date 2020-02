Merve Gül , Juristin

»Hanau hat gezeigt, dass der vermeintliche Versuch, Menschen gegen Rassismus auch nach dem NSU zu sensibilisieren, nicht funktioniert. Wir sind weit davon entfernt, dass die Mehrheitsgesellschaft sich dieses Problems annimmt. Kann man Menschen, die Rassismus und Rechtsterrorismus in unserem Land leugnen, überhaupt dagegen sensibilisieren? Ich meine Nein. Was nun folgen muss, ist eine Quote von jüdischen Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen innerhalb unserer Sicherheitsbehörden. Sie sind in der Lage, Gefahren von rechts frühzeitig zu erkennen und Meldungen über Rechtsradikale in den Reihen unserer Behörden besser zu bewerten. Dahingehend müssen auch neue Straftatbestände her.«