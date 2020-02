In Deutschland ist die Aufregung über den ersten auch mit AfD-Stimmen gewählten Ministerpräsidenten groß, die CDU-Vorsitzende ist (auch) deshalb auf dem Rückzug. Was waren die Tabubrüche im Umgang mit FPÖ und SVP in Österreich und der Schweiz? Und warum sind es eigentlich (fast) immer die Konservativen, die den Rechtspopulisten nachgeben? Wir diskutieren über die schwierige Grenzziehung zu den rechten Parteien in unseren Ländern.

Außerdem bei Servus. Grüezi. Hallo.: Der Zürcher Markenfetischismus und die Renaissance der Trachten – wir versuchen uns am Thema Mode.