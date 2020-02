Nachdem das Hamburgische Oberverwaltungsgericht das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Schule gestattet hat, drängt die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf eine schnelle Änderung des Schulgesetzes. Die aktuelle Gerichtsentscheidung aus Hamburg mache deutlich, dass man aus Gründen der Rechtssicherheit für ein Verbot eine gesetzliche Grundlage benötige. "Aus diesem Grund wollen wir zügig unser Schulgesetz anpassen", sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur.

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte am Montag die Aufhebung des Vollverschleierungsverbots gegen eine Hamburger Schülerin bestätigt. Das muslimische Mädchen trägt im Unterricht einen Nikab; der Gesichtsschleier weist nur einen Schlitz für die Augen auf. Die Schulbehörde hatte die Mutter darauf hingewiesen, dass ihre Tochter nicht am Unterricht teilnehmen dürfe, solange diese ihr Gesicht vollständig verhülle. Dagegen hatte die Mutter Widerspruch beim Verwaltungsgericht erhoben, das ihr recht gab.

Eine Beschwerde der Stadt gegen eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts wurde zurückgewiesen, wie das Gericht mitteilte. Für eine Anordnung der Schulbehörde an die Mutter der 16-Jährigen, dafür zu sorgen, dass die Tochter im Unterricht ihr Gesicht zeige, fehle die gesetzliche Grundlage. "Die Schülerin kann für sich die vorbehaltlos geschützte Glaubensfreiheit in Anspruch nehmen", hieß es.

"Auch die Religionsfreiheit hat ihre Grenzen – und zwar an unseren Schulen ganz konkret, wenn sich Lehrkräfte und Schülerinnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ins Gesicht schauen können. Wir dulden keine Vollverschleierung an unseren Schulen", sagte Eisenmann.

Auch die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein kündigten an, ihre Schulgesetze zu ändern. "In der Schule gehört es sich, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler ein offenes, freies Gesicht haben, nur so kann Schule und Unterricht funktionieren", sagte der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD). "Und deswegen werden wir jetzt zügig das Schulgesetz ändern, damit das auch in Zukunft gewährleistet ist."

Grüne uneins über Verbot von Vollverschleierung

Die Grünen sind uneins über ein Verbot von Vollverschleierung an Universitäten und anderen Orten. "Die Möglichkeit, religiöse Symbole zu tragen oder auf sie zu verzichten, zeichnet eine demokratische Gesellschaft aus", sagte die migrationspolitische Sprecherin der Grünenbundestagsfraktion, Filiz Polat, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Dabei steht fest, dass die Vollverschleierung von den allermeisten Musliminnen in Deutschland abgelehnt wird." Es sei außerdem "verfassungsrechtlich geboten, gläubigen Musliminnen den Zugang zu unserem Bildungssystem zu ermöglichen", sagte Polat. "In unserem Rechtsstaat wäre ein derartiges Verbot sicherlich nicht möglich und auch der falsche Weg."

In Schleswig-Holstein ist ein Verbot von Gesichtsschleiern wie Nikab oder Burka an Universitäten im Gespräch. Die Grünen in Schleswig-Holstein lehnen einen CDU-Gesetzentwurf ab, der Hochschulen erlauben soll, Trägerinnen von Lehrveranstaltungen auszuschließen.

Kritik an der Position der schleswig-holsteinischen Grünen äußerte unter anderen der frühere Parteichef Cem Özdemir. "Auch wenn es nur um einen Fall geht, sind Burka oder Nikab etwas ganz anderes als etwa ein Kopftuch", sagte Bild. Bei der Vollverschleierung gehe es darum, "die Frau als Mensch im öffentlichen Raum unsichtbar zu machen".