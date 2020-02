Im Internet macht sich ein älterer Mann an die minderjährige Maria heran. Er behauptet sie zu lieben und dann sind die beiden verschwunden. Ihre Flucht vor der Polizei führt sie durch halb Europa. Bis Maria sich selbst befreit.

Die neue Ausgabe des Kriminalmagazins ZEIT Verbrechen liegt am Kiosk und ist hier online bestellbar. In Folge 49 des Verbrechen-Podcasts reden Sabine Rückert und Andreas Sentker mit dem Reporter Miguel Helm über das Sexualverbrechen an einem Mädchen und die Frage, wie man Mauern im Kopf errichtet. Den Text, auf dem diese Podcastfolge zu sexuellem Missbrauch basiert, finden Sie hier.