Am Montagabend meldete auch die autonome Provinz Südtirol den ersten Corona-Fall. Seitdem tagen ununterbrochen Krisenstäbe, um eine Ausbreitung zu verhindern. Landeshauptmann Arno Kompatscher rechnet dennoch mit weiteren Fällen.



ZEIT ONLINE: Wie ist die Situation in Südtirol aktuell?

Arno Kompatscher: Wir haben bislang einen Infektionsfall: ein 31-jähriger Südtiroler aus Terlan, der sich bei einem Verwandtschaftsbesuch in der Lombardei infiziert hat. Die Informationskette hat hier wunderbar funktioniert: Eine Person in der Gemeinde in der Lombardei wurde positiv getestet und zu seinen Kontakten nach dem Besuch befragt. Dabei wurde auch der Name dieses Patienten genannt. Der wurde dann aufgefordert, sich umgehend zu melden, und dann sofort getestet. Der erste Text war sogar negativ, weil eine sehr niedrige Virallast vorlag, wie das die Mediziner nennen. Trotzdem blieb er 24 Stunden unter Quarantäne. Ein zweiter Test war dann positiv. Der Mann hat keine Symptome, weder Husten noch Fieber. Man geht daher davon aus, dass er ein ganz niedriges Ansteckungsrisiko hatte. Trotzdem sind alle Personen, zu denen er seither Kontakt hatte, identifiziert und isoliert worden.

ZEIT ONLINE: Wie viele Personen sind das?

Kompatscher: Mehrere Dutzend.

ZEIT ONLINE: Die werden aber ja mittlerweile ebenfalls Kontakt zu weiteren Personen gehabt haben. Lässt sich das noch eindämmen?

Kompatscher: Wenn, dann ist das familiäre und das berufliche Umfeld der Betroffenen gefährdet. Natürlich haben wir versucht, das Ansteckungsrisiko abzuschätzen, auch wie viele Personen potenziell betroffen sein könnten. Aber wir gehen derzeit nicht von weiteren Ansteckungen über diesen speziellen Patienten aus, eben weil die Virenzahl so gering war.

ZEIT ONLINE: In Norditalien verbreitet sich das Virus schnell, Österreich ist mittlerweile auch betroffen. Rechnen Sie in Südtirol mit einer ähnlich brisanten Situation?

Kompatscher: Wir haben Erfahrung mit Sars und Mers, die Coronaviren haben aber einen bestimmten Verlauf. Es kann also im Allgemeinen durchaus in den nächsten Tagen und Wochen noch Fälle geben.

ZEIT ONLINE: Was tun Sie, um eine großflächige Ausbreitung zu verhindern?

Kompatscher:Italien hat drastische Maßnahmen ergriffen, ganze Regionen abgeriegelt. Wir haben in Südtirol das Glück, dass gerade Schulferien sind. Das verringert das Risiko. Zusätzlich haben wir für diese Zeit die Kleinkinderbetreuung und die Universität in Bozen geschlossen. Als reine Vorsichtsmaßnahme während der Ferien. Es gibt derzeit keine medizinische Indikation, weitere Maßnahmen zu treffen. Das tun wir, wenn die Lage sich anders entwickelt.

Arno Kompatscher ist Landeshauptmann von Südtirol in Italien. © Sven Hoppe/​dpa/​AP/​dpa

ZEIT ONLINE: Wie reagieren die Bürger?

Kompatscher: Das Leben geht seinen gewohnten Gang. Abgesehen von Schulen, Kitas und der Uni sind alle Einrichtungen offen, die Leute fahren Ski und gehen zur Arbeit. Dass Italien für die betroffenen Regionen drastischere Maßnahmen ergreift, hat auch geografische Gründe: Es ist zum Beispiel ein Vorteil, dass Südtirol sehr ländlich ist und eher aus kleineren Orten besteht. Der Virus müsste also immer wieder Brücken überwinden, um sich auszubreiten.

ZEIT ONLINE: Also alles wie gehabt, oder haben Sie Verhaltensregeln formuliert?

Kompatscher: Es gibt eine Reihe von Empfehlungen, was die Hygiene betrifft. Wer den Verdacht hat, betroffen zu sein, soll nicht gleich zum Arzt gehen, sondern erst einmal die entsprechende Hotline anrufen. Dann können die Mediziner mit einer Checkliste das Risiko bewerten und gegebenenfalls eine Einheit vorbeischicken. Auch Unternehmen müssen einigen Pflichten nachkommen. Wenn etwa Mitarbeiter oder – zum Beispiel in Hotels – Gäste aus Risikogebieten kommen, müssen sie das bei den Behörden melden.

ZEIT ONLINE: Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung?

Kompatscher: Wir haben ein Bürgertelefon eingerichtet, das lief heute Morgen, als der erste Fall bekannt wurde, relativ heiß. Das hat sich mittlerweile einigermaßen beruhigt. Das mag auch damit zu tun haben, dass wir inzwischen auch im Internet unsere Maßnahmen erklärt haben. Ich bin vorhin durch Bozen gegangen, da habe ich keinen Unterschied zu vorher bemerkt. Dort habe ich auch niemanden mit Atemschutzmaske gesehen. Zumal Experten ja mittlerweile ohnehin sagen, dass es Nonsens ist.

ZEIT ONLINE: Nächste Woche beginnt die Schule wieder. Wird die von Ihnen verhängte Notverordnung dann aufgehoben?

Kompatscher: Wir gehen davon aus, dass die Schulen, die Kinderbetreuung und die Universität am Montag wieder öffnen können. Die Hinweise und Empfehlungen für die Bevölkerung gelten aber weiterhin.

Arno Kompatscher Der 48-Jährige ist Mitglied der Südtiroler Volkspartei SVP. Seit 2014 ist er Landeshauptmann der Region, das entspricht in Deutschland dem Amt des Ministerpräsidenten eines Bundeslandes. Südtirol ist autonom und hat umfassende Selbstverwaltungsrechte. Gleichzeitig ist es die nördlichste Provinz Italiens.

ZEIT ONLINE: Koordinieren Sie sich mit anderen Behörden?

Kompatscher: Es gibt eine tägliche Videokonferenz mit der italienischen Regierung. Dort haben wir heute einen einheitlichen Standard für Verhaltensregeln gefordert, da wir festgestellt haben, dass die Regionen das sehr unterschiedlich handhaben. Dem Wunsch wird nun auch entsprochen. Gerade hatte ich noch ein Treffen mit den Kollegen aus Tirol und Trentino. Wir sind übereingekommen: Es wird keine Kontrollen an den Grenzen eben. Die bleiben offen. Eine Schließung wäre auch nicht sinnvoll. Eine Ausbreitung von Viren muss lokal eingedämmt werden, nicht entlang von Landesgrenzen. Und nur zur Einordnung: Allein über den Brenner fahren am Tag bis zu 86.000 Fahrzeuge. Den zu schließen, wäre nicht nur für Italiens Wirtschaft problematisch, sondern für ganz Europa.

ZEIT ONLINE: Das sind wirtschaftliche Bedenken. Bleiben Sie auch dabei, wenn das Virus sich flächendeckend ausbreiten sollte?

Kompatscher: Ich will nicht hoffen, dass ein solches Szenario eintritt. Aber in so einer Situation fährt man immer auf Sicht. Alles andere wäre fahrlässig.