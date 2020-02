Hamburg ist mit dem Versuch gescheitert, einer 16-jährigen Berufsschülerin die Vollverschleierung mit einem sogenannten Nikab während des Unterrichts zu verbieten. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) der Hansestadt erklärte eine Anordnung der Schulbehörde an die Mutter der Minderjährigen für nichtig (Az. 1 Bs 6/20).

Nach gegenwärtiger Rechtslage könne von der Schülerin selbst nicht verlangt werden, während des Schulbesuchs auf eine Gesichtsverhüllung zu verzichten. "Die Schülerin kann für sich die vorbehaltlos geschützte Glaubensfreiheit in Anspruch nehmen", heißt es in der Mitteilung. Für Eingriffe in dieses Grundrecht bedürfe es einer gesetzlichen Grundlage. "Eine solche sieht das hamburgische Schulgesetz gegenwärtig nicht vor."



Das muslimische Mädchen trägt im Unterricht einen Nikab; der Gesichtsschleier weist nur einen Schlitz für die Augen auf. Die Schulbehörde hatte die Mutter darauf hingewiesen, dass ihre Tochter nicht am Unterricht teilnehmen dürfe, solange diese ihr Gesicht vollständig verhülle. Dagegen hatte die Mutter Widerspruch beim Verwaltungsgericht erhoben, das ihr Recht gab. Daraufhin ging das Land Hamburg in Berufung vor das Oberverwaltungsgericht, das nun zunächst eine Eilentscheidung traf. Abschließend geklärt wird der Fall später in einem Hauptverfahren.



Lehrerverband für Nikab-Verbot in allen Bildungseinrichtungen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte bereits nach der Entscheidung der ersten Instanz angekündigt, notfalls das Schulgesetz zu ändern, wenn sich seine Behörde auch in zweiter Instanz nicht durchsetzen sollte.



Der Deutsche Lehrerverband fordert derweil ein Verbot von Gesichtsschleiern nicht nur in Schulen. "Ich plädiere für ein bundesweites Nikabverbot in allen Bildungseinrichtungen. Das passt nicht zu dem offenen Umgang, den wir im Unterricht pflegen wollen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. "Der Nikab ist ein ganz starkes Zeichen der Abgrenzung und gegen Integration. Wir wollen ein Klima der Toleranz und des offenen wertschätzenden Miteinanders und dazu gehört es, Gesicht zu zeigen", so Meidinger weiter.



Diskutiert wird derzeit auch ein Fall einer muslimischen Studentin an der Universität Kiel, die mit einem Nikab in die Vorlesungen gekommen war. Die Uni hatte ein Verbot ausgesprochen und sich dann an die Landesregierung gewandt. Die in Schleswig-Holstein mitregierenden Grünen lehnen jedoch einen Gesetzentwurf ihrer Koalitionspartner CDU und FDP ab, der es Hochschulen erlauben soll, Trägerinnen von Gesichtsschleiern wie Burka oder Nikab von Lehrveranstaltungen auszuschließen. Die Grünenlandesvorsitzende sagte, es zeichne eine weltoffene und rechtsstaatliche Gesellschaft aus, dass "religiöse Symbole" getragen werden dürfen.

Kritik daran kam aus der eigenen Partei. Grünenpolitiker Cem Özdemir sagte der Bild: "Auch wenn es nur um einen Fall geht, sind Burka oder Nikab etwas ganz anderes als etwa ein Kopftuch." Bei der Vollverschleierung gehe es darum, "die Frau als Mensch im öffentlichen Raum unsichtbar zu machen". Auch Tübingens Bürgermeister Boris Palmer (Grüne) distanzierte sich von den Schleswig-Holsteiner Grünen. "Burka und Nikab haben in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz", sagte Palmer der Zeitung.