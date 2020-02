Vor wenigen Wochen las ich in einem Buch einen Begriff, der mir neu war und doch komplett vertraut. "Wehensturm" stand da. Die Geburt meiner Tochter lag fünf Jahre zurück, aber auf einmal verstand ich, dass es genau das gewesen war, was ich erlebt hatte. Wehen – verändert unter dem Einfluss eines Medikaments, möglicherweise stark abweichend von einem Geburtsverlauf, der spontan begonnen hätte.

Ich erinnere mich, wie ich im Krankenhaus in der Badewanne lag und dachte: "Wenn die Wehen in diesem Tempo und in dieser Stärke noch über mehrere Stunden lang zunehmen werden, überlebe ich das nicht." Die Hebamme rief mir im Vorbeigehen an der Zimmertür zu: "Das haben Sie sich vermutlich anders vorgestellt. Eingeleitete Wehen sind schmerzhafter." Sie hatte keine Zeit hereinzukommen und länger mit mir zu sprechen, mir Mut zu machen oder meinem Partner und mir zu erklären, wie wir die Schmerzen lindern könnten. Ich erinnere Gefühle der Verzweiflung und Angst, weil ich keine Idee hatte, wie lange ich das noch aushalten würde.

Bis vor wenigen Tagen war das Medikament Cytotec namentlich eher unbekannt – selbst unter Frauen, die es schon einmal zur Geburtseinleitung im Krankenhaus bekommen haben. Doch dann gab es einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, der einen mutmaßlichen Zusammenhang zwischen dem Medikament und schweren Komplikationen bis hin zu Todesfällen bei der Geburt herstellte. Die Fragen, die hier zu klären sind, müssen Mediziner beantworten.



Der Name der Tablette aber, die zu den erprobten Standardmedikamenten in der klinischen Geburtshilfe zählt, weckte bei vielen Eltern Erinnerungen – auch bei mir.

Nichts von dem, was ich im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hatte, war unter dieser eingeleiteten Geburt tatsächlich anwendbar, da die Wehen so gut wie nicht pausierten. Die Themen Geburtseinleitung und Wehensturm kamen im Kurs gar nicht vor. Bevor ich die erste Tablette im Krankenhaus nahm, bekam ich einen kurzen Aufklärungsbogen über den Off-Label-Use – also die Anwendung eines Medikaments zu einem Zweck, für den es nicht offiziell zugelassen ist – zur Unterschrift, aber keine mündlichen Erläuterungen, was das Medikament eventuell noch bewirken würde. Außer dass man sich einen Geburtsbeginn davon erhoffte.

Mit dem Schwangerwerden oder dem ersten Kind tritt man einem besonderen Club bei: Hier werden Geburtsgeschichten ausgetauscht, aufgesogen und diskutiert in all ihren Facetten – meist unter Frauen, vertraulich, nicht öffentlich. Der Chef einer Geburtsklinik oder auch Gesundheitsminister Jens Spahn haben vermutlich persönlich noch nicht die Sätze gehört, die eine Frau kürzlich zu mir sagte: "Ich hätte die Schwangerschaft wohl abgebrochen, hätte ich für dieses Mal keine Beleghebamme gefunden. Ich weiß nicht, ob die Hebammen mich letztlich nur in Betreuung genommen haben, weil ich am Telefon verzweifelt geweint habe." Ihre Geburtsgeschichte: Einleitung mit Cytotec, Interventionskaskade, abfallende Herztöne des Kindes, Notkaiserschnitt. Die erneute Schwangerschaft belebte das Trauma wieder.

Ein Vertrag mit einer Beleghebamme ermöglicht die 1:1-Betreuung unter der Geburt, so wie Hebammenverbände und Elterninitiativen sie für die gesamte Geburtshilfe fordern. Ein Vertreter des Berufsverbandes der Frauenärzte hat diese Forderung als "Luxus" bezeichnet, auch vom Gesundheitsministerium wird sie bislang nicht unterstützt. Es gilt als zu teuer, eine Gebärende in solch einer Ausnahmesituation, die eine Geburt darstellt, die gesamte Zeit über von einer Hebamme begleiten zu lassen – obwohl die Mehrheit der Hebammen sich das für ihre Arbeit in der Klinik wünscht und die fehlende Möglichkeit dazu einer der Gründe dafür ist, dass Hebammen sich aus der klinischen Geburtshilfe zurückziehen.

Die Nachfrage von Schwangeren nach Beleghebammen übersteigt das Angebot bei Weitem. Wer sich gleich nach dem positiven Schwangerschaftstest auf die Suche begibt, hat vielleicht Glück. Das muss man aber wissen. Als weitere Hürde kommen Kosten hinzu: Die Rufbereitschaft für Beleghebammen, Geburtshäuser und Hausgeburten werden von den Krankenkassen meist nur anteilig übernommen. Bis zu 1.000 Euro zahlen Paare, wenn sie die Garantie möchten, unter der Geburt nicht alleingelassen zu werden. Analog zu den gestiegenen Haftpflichtprämien für freiberufliche Hebammen sind auch die Pauschalen für die Rufbereitschaft innerhalb der letzten Jahre stark gestiegen, während der Zuschuss, den einige Kassen freiwillig zahlen, sich nicht verändert hat und meist bei 200 bis 250 Euro liegt. Auf die Frage, warum die Kosten einer 1:1-Betreuung nicht vollständig übernommen werden, teilt eine Sprecherin der Techniker Krankenkasse mit: "Das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Insofern leisten wir in diesem Bereich mehr als wir müssten." Diejenigen, die keine Beleghebamme finden oder nicht bezahlen können, müssen sich darauf verlassen, dass es der Zufall gut mit ihnen meint und sie Wehen bekommen, wenn im Kreißsaal gerade wenig los ist.